Kínai gigaberuházás, magyar tudás – megállapodást kötött a KunlunChem, a szakképző és az egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a szolnoki elektrolitgyárat építtető KunlunChem Hungary Kft. a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karával – tájékoztatta a Szoljon.hu-t pénteken a vállalat.

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja (szemben) szerint a tanulók modern szaktudást szerezhetnek a szolnoki elektrolitgyár beruházójától

Segítenének a szolnoki tehetségek hazahozatalában

– Cégünk nagyra becsüli Szolnok vegyipari hagyományait, valamint a magas színvonalú helyi oktatást. A helyi tehetségre tervezünk támaszkodni, a lehető legnagyobb mértékben helyi munkaerőt szeretnénk alkalmazni és együttműködésre törekszünk a helyi oktatási intézményekkel – fogalmazott a közleményben a cég vezetője. Gao Fan hangsúlyozta, feladatuknak tekintik azt is, hogy a képzett szolnoki fiatalokat visszahozzák Szolnokra, ezzel erősítsék a város megtartó erejét.

Mint írták, a Szolnoki Szakképzési Centrummal kötött megállapodás szerint a felek elkötelezettek az iránt, hogy szoros együttműködésben olyan szakembereket képezzenek, akik megfelelnek a modern gazdasági, társadalmi és technológiai elvárásoknak. A központ és a cég ezért együttműködik az oktatás és a szakképzés területén, és különféle programjaikra is meghívják egymást, legyen szó például nyílt napokról vagy pályaválasztási kiállításokról.

Modern tudást ígérnek a tanulóknak

– A Szolnoki Szakképzési Centrum elkötelezett, hogy képzéseivel hozzájáruljon a térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez, és hosszú távon is értékes tudást adjon diákjainak – közölte a szakképzési centrum kancellárja. Hicsó György szerint a KunlunChemmel való együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy tanulóik valós ipari tapasztalatot szerezzenek, megismerjék a legmodernebb technológiákat, és versenyképes tudással induljanak el pályájukon.

A másik, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karával kötött megállapodás pedig a felsőoktatás, valamint a kutatás és fejlesztés területére koncentrál, és lehetőséget ad számos közös oktatási és kutatási tevékenységre, valamint fejlesztési projektre.

– A Debreceni Egyetem és KunlunChem együttműködése kiválóan illeszkedik az intézmény nemzetközi és stratégiai törekvéseihez, hiszen új lehetőségeket nyit az oktatás és a kutatás összekapcsolásában. Bízunk benne, hogy az így induló partnerség egyaránt szolgálja az egyetem szakmai fejlődését és a régió innovációs törekvéseit – emelte ki Kun Ferenc, a kar dékánja.

Hol tart a szolnoki elektrolitgyár kivitelezése?

Ismert, a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozó KunlunChem tavasszal jelentette be, hogy csúcstechnológiát képviselő elektrolitüzemet épít Szolnok mellett. A több mint húsz éves gyártási tapasztalattal rendelkező cég többek között német prémium autómárkák elektromos járműveinek beszállítója lesz. A beruházás állami területen valósul meg Szolnok és Abony között. A beruházás 40 milliárd forintos összegből valósul meg, és jelenleg a tervezési szakaszban jár.