2 órája
Demonstráció Szolnokon az elektrolitgyár-beruházás ellen
Szombaton 15 órakor kezdődött Szolnokon az aPont Szolnok által szervezett „Ébredj Szolnok” tüntetés az Abonyi úti MOL-kút mögötti közparkban. A szolnoki elektrolitgyár elleni demonstrációhoz a Stop elektrolitgyár – Szolnok élni akar, az Akárteis és a Gödért csoportok csatlakoztak; a szervezők 7000-nél több aláírásra hivatkoztak, a helyszíni fotók szerint azonban a részvétel visszafogott volt.
Miközben a szolnoki elektrolitgyár beruházója –a KunlunChem – a napokban együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel, amelynek egyik kiemelt célja a modern szaktudás biztosítása, aközben az aPont Szolnok „Ébredj Szolnok – civil kiállás az elektrolitgyár ellen” címmel tüntetést szervezett. A demonstráció 2025. október 11-én, szombaton 15 órakor kezdődött a város Abonyi úti MOL-benzinkútja mögötti közparkban.
A szolnoki elektrolitgyár elleni tüntetésen közel sem jelent meg 7000 ember
A megmozdulást az aPont Szolnok az aHang helyi csoportjaként hirdette meg, a Stop elektrolitgyár – Szolnok élni akar, az Akárteis és a Gödért csoportok közreműködésével. A szervezők célja az volt, hogy a helyiek tiltakozását hallhatóvá tegyék a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár-beruházással szemben. Véleményük szerint a lakosság a beruházásról sajtóhírekből értesült több mint fél évvel ezelőtt, érdemi társadalmi egyeztetés nélkül. A kezdeményezők szerint a beruházást ellenző petíció már több mint 7000 aláírást tartalmaz, a helyszínen készült fotóink tanúsága szerint ugyanakkor nem gyűlt össze nagy tömeg.
Az aPont Szolnok korábban több akcióval is jelezte álláspontját. Tüntetést és lakossági fórumokat tartott, aláírásgyűjtést folytatott, petíciót adott át és levélküldő kampányt szervezett. Lapunk rendszeresen beszámolt a fejleményekről: írtunk a Györfi Mihály szolnoki polgármester, és frakciótársai által kezdeményezett, de mind a választási iroda, mind a bíróság által elutasított helyi népszavazási kezdeményezésről, a beruházó és az oktatási intézmények közötti szakképzési együttműködésről, a kínai tanulmányút tapasztalatairól.
Hogyan is zajlik az elekrolitgyártás?
A szolnoki elektrolitgyár körüli vitában sokakban merült fel a biztonság kérdése. Ahogyan arról korábban Prof. dr. Kéki Sándor, a Debreceni Egyetem kémikusa beszámolt portálunknak, az elektrolitoldat gyártása fizikai összekeverés, kémiai reakció nélkül, zárt, nitrogénatmoszférás rendszerben, vízhasználat nélkül zajlik. A fő összetevők lítiumsó, szerves karbonát típusú oldószerek és adalékok; az oldószerek gyúlékonyak, ezért szikramentes környezet, érzékelők, automatikus biztonsági rendszerek, hőmérséklet-szabályozás, valamint aktív szenes és mechanikus szűrés szükséges. Az alapanyagok közúton vagy vasúton, szabályos ADR/UN előírások szerint érkezhetnek; a kész folyékony elektrolitot zárt rendszerben szállítják tovább. Selejt jellemzően nem keletkezik, a hulladék elsősorban tisztításból adódik és engedélyezett módon kezelendő. A professzor összegzéseszerint, szabálykövető üzemeltetés mellett a levegő-, víz- és talajvédelem biztosítható.
