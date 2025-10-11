Demonstráció Szolnokon az elektrolitgyár-beruházás ellen

Miközben a szolnoki elektrolitgyár beruházója –a KunlunChem – a napokban együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel, amelynek egyik kiemelt célja a modern szaktudás biztosítása, aközben az aPont Szolnok „Ébredj Szolnok – civil kiállás az elektrolitgyár ellen” címmel tüntetést szervezett. A demonstráció 2025. október 11-én, szombaton 15 órakor kezdődött a város Abonyi úti MOL-benzinkútja mögötti közparkban.

Szombat délutánra szervezték a szolnoki elektrolitgyár ellen szóló tüntetést

Fotó: Mészáros János

A szolnoki elektrolitgyár elleni tüntetésen közel sem jelent meg 7000 ember

A megmozdulást az aPont Szolnok az aHang helyi csoportjaként hirdette meg, a Stop elektrolitgyár – Szolnok élni akar, az Akárteis és a Gödért csoportok közreműködésével. A szervezők célja az volt, hogy a helyiek tiltakozását hallhatóvá tegyék a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár-beruházással szemben. Véleményük szerint a lakosság a beruházásról sajtóhírekből értesült több mint fél évvel ezelőtt, érdemi társadalmi egyeztetés nélkül. A kezdeményezők szerint a beruházást ellenző petíció már több mint 7000 aláírást tartalmaz, a helyszínen készült fotóink tanúsága szerint ugyanakkor nem gyűlt össze nagy tömeg.

7000 aláírásra is hivatkozva tiltakoztak Szolnokon az elektrolitgyár ellen

Fotó: Mészáros János

Az aPont Szolnok korábban több akcióval is jelezte álláspontját. Tüntetést és lakossági fórumokat tartott, aláírásgyűjtést folytatott, petíciót adott át és levélküldő kampányt szervezett. Lapunk rendszeresen beszámolt a fejleményekről: írtunk a Györfi Mihály szolnoki polgármester, és frakciótársai által kezdeményezett, de mind a választási iroda, mind a bíróság által elutasított helyi népszavazási kezdeményezésről, a beruházó és az oktatási intézmények közötti szakképzési együttműködésről, a kínai tanulmányút tapasztalatairól.

Hogyan is zajlik az elekrolitgyártás?

A szolnoki elektrolitgyár körüli vitában sokakban merült fel a biztonság kérdése. Ahogyan arról korábban Prof. dr. Kéki Sándor, a Debreceni Egyetem kémikusa beszámolt portálunknak, az elektrolitoldat gyártása fizikai összekeverés, kémiai reakció nélkül, zárt, nitrogénatmoszférás rendszerben, vízhasználat nélkül zajlik. A fő összetevők lítiumsó, szerves karbonát típusú oldószerek és adalékok; az oldószerek gyúlékonyak, ezért szikramentes környezet, érzékelők, automatikus biztonsági rendszerek, hőmérséklet-szabályozás, valamint aktív szenes és mechanikus szűrés szükséges. Az alapanyagok közúton vagy vasúton, szabályos ADR/UN előírások szerint érkezhetnek; a kész folyékony elektrolitot zárt rendszerben szállítják tovább. Selejt jellemzően nem keletkezik, a hulladék elsősorban tisztításból adódik és engedélyezett módon kezelendő. A professzor összegzéseszerint, szabálykövető üzemeltetés mellett a levegő-, víz- és talajvédelem biztosítható.