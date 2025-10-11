október 11., szombat

Tiltakozás

2 órája

Demonstráció Szolnokon az elektrolitgyár-beruházás ellen

Címkék#elektrolitgyár#szolnok#tüntetés

Szombaton 15 órakor kezdődött Szolnokon az aPont Szolnok által szervezett „Ébredj Szolnok” tüntetés az Abonyi úti MOL-kút mögötti közparkban. A szolnoki elektrolitgyár elleni demonstrációhoz a Stop elektrolitgyár – Szolnok élni akar, az Akárteis és a Gödért csoportok csatlakoztak; a szervezők 7000-nél több aláírásra hivatkoztak, a helyszíni fotók szerint azonban a részvétel visszafogott volt.

Szoljon.hu

Miközben a szolnoki elektrolitgyár beruházója –a KunlunChem – a napokban együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Szakképzési Centrummal és a Debreceni Egyetemmel, amelynek egyik kiemelt célja a modern szaktudás biztosítása, aközben az aPont Szolnok „Ébredj Szolnok – civil kiállás az elektrolitgyár ellen” címmel tüntetést szervezett. A demonstráció 2025. október 11-én, szombaton 15 órakor kezdődött a város Abonyi úti MOL-benzinkútja mögötti közparkban.

A szolnoki elektrolitgyár elleni tüntetésen nem volt tömeg
Szombat délutánra szervezték a szolnoki elektrolitgyár ellen szóló tüntetést
Fotó: Mészáros János

A szolnoki elektrolitgyár elleni tüntetésen közel sem jelent meg 7000 ember

A megmozdulást az aPont Szolnok az aHang helyi csoportjaként hirdette meg, a Stop elektrolitgyár – Szolnok élni akar, az Akárteis és a Gödért csoportok közreműködésével. A szervezők célja az volt, hogy a helyiek tiltakozását hallhatóvá tegyék a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár-beruházással szemben. Véleményük szerint a lakosság a beruházásról sajtóhírekből értesült több mint fél évvel ezelőtt, érdemi társadalmi egyeztetés nélkül. A kezdeményezők szerint a beruházást ellenző petíció már több mint 7000 aláírást tartalmaz, a helyszínen készült fotóink tanúsága szerint ugyanakkor nem gyűlt össze nagy tömeg.

A tüntetés előtt a szolnoki elektrolitgyár beruházója együttműködési megállapodást kötött többek között a Debreceni Egyetemmel
7000 aláírásra is hivatkozva tiltakoztak Szolnokon az elektrolitgyár ellen
Fotó: Mészáros János

Az aPont Szolnok korábban több akcióval is jelezte álláspontját. Tüntetést és lakossági fórumokat tartott, aláírásgyűjtést folytatott, petíciót adott át és levélküldő kampányt szervezett. Lapunk rendszeresen beszámolt a fejleményekről: írtunk a Györfi Mihály szolnoki polgármester, és frakciótársai által kezdeményezett, de mind a választási iroda, mind a bíróság által elutasított helyi népszavazási kezdeményezésről, a beruházó és az oktatási intézmények közötti szakképzési együttműködésről, a kínai tanulmányút tapasztalatairól.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Hogyan is zajlik az elekrolitgyártás?

A szolnoki elektrolitgyár körüli vitában sokakban merült fel a biztonság kérdése. Ahogyan arról korábban Prof. dr. Kéki Sándor, a Debreceni Egyetem kémikusa beszámolt portálunknak, az elektrolitoldat gyártása fizikai összekeverés, kémiai reakció nélkül, zárt, nitrogénatmoszférás rendszerben, vízhasználat nélkül zajlik. A fő összetevők lítiumsó, szerves karbonát típusú oldószerek és adalékok; az oldószerek gyúlékonyak, ezért szikramentes környezet, érzékelők, automatikus biztonsági rendszerek, hőmérséklet-szabályozás, valamint aktív szenes és mechanikus szűrés szükséges. Az alapanyagok közúton vagy vasúton, szabályos ADR/UN előírások szerint érkezhetnek; a kész folyékony elektrolitot zárt rendszerben szállítják tovább. Selejt jellemzően nem keletkezik, a hulladék elsősorban tisztításból adódik és engedélyezett módon kezelendő. A professzor összegzéseszerint, szabálykövető üzemeltetés mellett a levegő-, víz- és talajvédelem biztosítható.

 

