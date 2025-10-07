Francia katonai vezetők látogattak Szolnokra

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár vendége a francia hadfelszerelési igazgatóság képviseletében Emeric Wininger dandártábornok volt, valamint Stéphane Laechleiter ezredes, Franciaország katonai attaséja és kísérete is látogatást tett.

Illusztris vendégeket fogadott a szolnoki helikopterdandár

Fotó: Dévényi Veronika

A program során a vendégek szakmai bemutatón vettek részt, majd megtekintették az Airbus H145M és H225M helikoptereket, illetve kipróbálták a Mi-17 szimulátort, amely a hajózó kiképzést segíti.

A szolnoki helikopterdandár arról tájékoztatott, hogy a találkozó tovább erősítette a magyar-francia védelmi együttműködést, és hozzájárult a hazai helikopterképesség nemzetközi elismertségének növeléséhez.