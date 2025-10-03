Családi nap egy hulladékudvarban? Pontosan ez lesz most szombaton Szolnokon

Október 4-én szombaton 10 és 14 óra között az országjáró roadshow egyik állomásaként a szolnoki hulladékudvar is várja a környezettudatosan gondolkozó érdeklődőket. Ez alkalommal azonban nemcsak a feleslegessé vált hulladék leadására nyílik lehetőség, hanem színes családi élményekben is részesülhetnek az érkezők.

Családi napra vár a Felső-Szandai réten található szolnoki hulladékudvar!

Forrás: facebook.com / NHSZ szolnok

A szolnoki hulladékudvar családi programja

A Felső-Szandai réten található hulladékudvarba tervezett családi napon edukatív programok, kvízek és workshopok során játékosan tanulhatják meg a gyerekek, hogyan óvhatják a környezetet, hogyan és mit lehet újrahasznosítani. Eközben a felnőttek is új ismereteket szerezhetnek a szelektív hulladékgyűjtésről, így mindeknépp hasznos időtöltés lehet az egész család számára. Ráadásul, aki az alábbi típusú hulladékok közül ad le aznap, garantáltan ajándékkal térhet majd haza.

fáradt olaj,

papír és karton,

fa és fém csomagolási hulladék,

üveg,

ruhanemű,

akkumulátor,

fénycső,

izzó,

elektronikai eszközök,

nagy és kis háztartási gépek,

napelemek

A program célja, hogy megmutassa: a hulladék nem szemét, hanem hasznos alapanyag. Az október 4-ei Hulladékudvar Roadshow így nemcsak élményt, hanem példát is ad a régi és új nemzedéknek, ami talán hozzájárulhat, hogy teljesen más szemmel tekintsünk a szemetünkre.