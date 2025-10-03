2 órája
Családi nap egy hulladékudvarban? Pontosan ez lesz most szombaton Szolnokon
Szolnok, készülj! Október 4-én érkezik a Hulladékudvar Roadshow, melynek keretében egy igazán különleges programra invitál minden érdeklődőt az NHSZ. A Felső-Szandai réten található szolnoki hulladékudvar edukatív programokkal és ajándékokkal várja ezen a szombaton a kicsiket és nagyokat.
Október 4-én szombaton 10 és 14 óra között az országjáró roadshow egyik állomásaként a szolnoki hulladékudvar is várja a környezettudatosan gondolkozó érdeklődőket. Ez alkalommal azonban nemcsak a feleslegessé vált hulladék leadására nyílik lehetőség, hanem színes családi élményekben is részesülhetnek az érkezők.
A szolnoki hulladékudvar családi programja
A Felső-Szandai réten található hulladékudvarba tervezett családi napon edukatív programok, kvízek és workshopok során játékosan tanulhatják meg a gyerekek, hogyan óvhatják a környezetet, hogyan és mit lehet újrahasznosítani. Eközben a felnőttek is új ismereteket szerezhetnek a szelektív hulladékgyűjtésről, így mindeknépp hasznos időtöltés lehet az egész család számára. Ráadásul, aki az alábbi típusú hulladékok közül ad le aznap, garantáltan ajándékkal térhet majd haza.
- fáradt olaj,
- papír és karton,
- fa és fém csomagolási hulladék,
- üveg,
- ruhanemű,
- akkumulátor,
- fénycső,
- izzó,
- elektronikai eszközök,
- nagy és kis háztartási gépek,
- napelemek
A program célja, hogy megmutassa: a hulladék nem szemét, hanem hasznos alapanyag. Az október 4-ei Hulladékudvar Roadshow így nemcsak élményt, hanem példát is ad a régi és új nemzedéknek, ami talán hozzájárulhat, hogy teljesen más szemmel tekintsünk a szemetünkre.
