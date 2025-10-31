október 31., péntek

Közgyűlés után

1 órája

Akkuipar szolnoki kitiltása: a Fidesz szerint értelmetlen javaslatot kaptak, az ellenzék a szakmai érveket hiányolja

Györfi Mihály polgármester szerint a Fidesz nem hozott fel szakmai érvet az akkumulátoripari beruházásokat a várostól távol tartó határozati javaslat ellen, a kormánypárti képviselőcsoport szerint viszont az előterjesztés értelmetlen és szükségtelen volt. A városvezető és a kormánypárti frakció is értékelte a csütörtöki szolnoki közgyűlést.

Rózsa Róbert

A szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésének legnagyobb érdeklődést kiváltó napirendi pontja az akkumulátoripar valamennyi ágazatát Szolnokról kitiltani óhajtó határozati javaslata volt. Györfi Mihály polgármester és frakciótársai előterjesztését azonban nem támogatta a kormánypárt, így a javaslatot nem szavazta meg a képviselő-testület.

szolnoki közgyűlés, közgyűlés, képviselő-testület, ülés, Györfi Mihály, Töreki András, elektrolitgyár, költségvetés
Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzék értelmetlen, szükségtelen javaslatot hozott be a szolnoki közgyűlés pénteki ülésére
Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Ezért nem támogatta a Fidesz-frakció a határozati javaslatot a szolnoki közgyűlésen

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője az ülés utáni sajtótájékoztatóján úgy érvelt, nem azért tartózkodtak, mert ne értenénk egyet azzal, hogy Szolnokra ne jöjjön akkumulátorgyár. Az előterjesztés viszont megítélésük szerint széles körben, értelmetlenül és szükségtelenül bélyegezte volna meg az iparágat.

A frakcióvezető emlékeztetett Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetője levelére, amely szerint nem tárgyalnak szolnoki, akkumulátoripari beruházásról. Így egy szükségtelen, aggályos és előkészítetlen döntést akadályoztak meg. Amely elfogadásával ráadásul olyan, előremutató kezdeményezéseknek is útját állnák, mint a kutatás-fejlesztés.

Pánikszerűen minden olyan egyeztetést is meg akart tiltani, amelyre ráhúzható az akkumulátoripari kapcsolat. Frakciónk azt javasolja, ne zárjuk le a befektetők előtt a Szolnokra vezető utakat. A város dolgozzon ki olyan stratégiát, amivel meghatározza Szolnoki gazdaságfejlesztését

– fejtette ki Töreki András

Szólt arról is: az ominózus 54 millió forint kalácspénz-átcsoportosítása kapcsán nem tudják mire vélni a titkolózást. Gyanújukat pedig az is erősítette, hogy a városvezetés több bizottsági ülésen sem tudta elmondani, hogy egyes költségvetési összegeket honnan, hová és miért helyezték át.

A kormánypártok nem szavazták meg az ülésen a zárolt, üres álláshelyek feloldását sem, mivel – érveik szerint – nem támogatják, hogy a polgármesteri hivatal ügyintézői álláshelyeit politikai kifizetőhelyként adják oda, nem szakmai munkát végzőknek.

Nyugodt városvezetésre törekszik Györfi Mihály

– Láthatóan újra fellángolt az elektrolitgyár-ügy, hiszen az ipari parkban elkezdődtek a földmunkák. Az emberek joggal gondolhatnak arra, hogy az elektrolitgyárat kezdték el felépíteni – mondta el a testület-ülést követően Szolnok polgármestere. Györfi Mihály szerint a Fidesz-frakció nem hozott fel szakmai érvet a javaslat ellen, amit a novemberi ülésen újra előhoz. Mint mondta, akkor egy olyan előterjesztést szeretne benyújtani, ami mindenki számára elfogadható, egy az iparfejlesztést is támogatja. Ennek előkészítésébe bevonná a fideszeseket is.

A városvezető kiemelte, hogy a fentieken túl is sok ügyben határoztak a testületi ülésen. Ezek jelentős része szakpolitikai döntés volt, amelyeket szinte kivétel nélkül egyhangúlag hozott meg a közgyűlés. Györfi Mihály hangsúlyozta, a következő hónapokban nyugodt, gördülékeny, a közgyűléssel együttműködő településvezetésre törekszik.

Mennyi hitele van Szolnoknak? – pénzügyi helyzetértékelést adott a polgármester

A közgyűlés értékelése mellett Szolnok pénzügyi helyzetéről is beszámolt Györfi Mihály. Elmondta, Szolnoknak idén 2,5 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie. Ezt a „kvázi adót” viszont nem látja viszont a város, és az sem tudható, hogy a kormány mire fordítja az összeget. Közölte, jövőre a hozzájárulás mértéke 2,7 milliárd forintra emelkedik, amelyet ha nem vonnának el, rendeződnének a város pénzügyei és tartalékot is képezhetnének.

Szólt arról is, 

  • ebben az évben 8 milliárd forintról 8,9 milliárd forintra nőtt Szolnok helyi iparűzési-adóbevétele. 
  • Viszont emiatt 619 millió forintot november-decemberben be kell fizetnie a településnek az államkasszába. Holott elmondása szerint 2025 májusában még azt a tájékoztatást kapták, hogy nincs befizetni valója a városnak.

– Ha ezt tudtuk volna, másként tervezzük a költségvetést. Ez egy figyelmeztetés, jövőre még konzervatívabban kell kalkulálni a költésgvetést – fejtette ki Györfi Mihály, hozzátéve, 619 millió értékben pályáznak a kormányhoz rendkívüli települési támogatásért.

A polgármester közölte azt is, jelenleg 1,7 milliárd forintnyi hitelállománya van a városnak. Ebből 1,3 milliárd forintot a Volán-tartozás tesz ki.

 

