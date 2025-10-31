Akkuipar szolnoki kitiltása: a Fidesz szerint értelmetlen javaslatot kaptak, az ellenzék a szakmai érveket hiányolja

A szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésének legnagyobb érdeklődést kiváltó napirendi pontja az akkumulátoripar valamennyi ágazatát Szolnokról kitiltani óhajtó határozati javaslata volt. Györfi Mihály polgármester és frakciótársai előterjesztését azonban nem támogatta a kormánypárt, így a javaslatot nem szavazta meg a képviselő-testület.

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzék értelmetlen, szükségtelen javaslatot hozott be a szolnoki közgyűlés pénteki ülésére

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Ezért nem támogatta a Fidesz-frakció a határozati javaslatot a szolnoki közgyűlésen

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője az ülés utáni sajtótájékoztatóján úgy érvelt, nem azért tartózkodtak, mert ne értenénk egyet azzal, hogy Szolnokra ne jöjjön akkumulátorgyár. Az előterjesztés viszont megítélésük szerint széles körben, értelmetlenül és szükségtelenül bélyegezte volna meg az iparágat.

A frakcióvezető emlékeztetett Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetője levelére, amely szerint nem tárgyalnak szolnoki, akkumulátoripari beruházásról. Így egy szükségtelen, aggályos és előkészítetlen döntést akadályoztak meg. Amely elfogadásával ráadásul olyan, előremutató kezdeményezéseknek is útját állnák, mint a kutatás-fejlesztés.

Pánikszerűen minden olyan egyeztetést is meg akart tiltani, amelyre ráhúzható az akkumulátoripari kapcsolat. Frakciónk azt javasolja, ne zárjuk le a befektetők előtt a Szolnokra vezető utakat. A város dolgozzon ki olyan stratégiát, amivel meghatározza Szolnoki gazdaságfejlesztését

– fejtette ki Töreki András

Szólt arról is: az ominózus 54 millió forint kalácspénz-átcsoportosítása kapcsán nem tudják mire vélni a titkolózást. Gyanújukat pedig az is erősítette, hogy a városvezetés több bizottsági ülésen sem tudta elmondani, hogy egyes költségvetési összegeket honnan, hová és miért helyezték át.

A kormánypártok nem szavazták meg az ülésen a zárolt, üres álláshelyek feloldását sem, mivel – érveik szerint – nem támogatják, hogy a polgármesteri hivatal ügyintézői álláshelyeit politikai kifizetőhelyként adják oda, nem szakmai munkát végzőknek.

Nyugodt városvezetésre törekszik Györfi Mihály

– Láthatóan újra fellángolt az elektrolitgyár-ügy, hiszen az ipari parkban elkezdődtek a földmunkák. Az emberek joggal gondolhatnak arra, hogy az elektrolitgyárat kezdték el felépíteni – mondta el a testület-ülést követően Szolnok polgármestere. Györfi Mihály szerint a Fidesz-frakció nem hozott fel szakmai érvet a javaslat ellen, amit a novemberi ülésen újra előhoz. Mint mondta, akkor egy olyan előterjesztést szeretne benyújtani, ami mindenki számára elfogadható, egy az iparfejlesztést is támogatja. Ennek előkészítésébe bevonná a fideszeseket is.