Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával

Hogy a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén parázs hangulat várható, arra már eleve számítani lehetett. Györfi Mihály és frakciótársai sürgősségi indítványukban gyakorlatilag az akkumulátoripari beruházások Szolnokról való kitiltását javasolták. Az előterjesztés indoklásában úgy érveltek, e beruházások károsak lehetnek a környezetre, az ott élőkre, ráadásul félő, hogy egy ilyen jellegű befektetést továbbiak is követnének.

Györfi Mihály polgármester és frakciótársai az akkumulátoripari beruházások ellehetetlenítését szerették volna megszavaztatni a szolnoki közgyűléssel

Fotó: Nagy Balázs

A képviselők javaslata egybe esett az aPont Szolnok nevű helyi csoport óhajával. Ők az október 11-i, szolnoki demonstrációjukon is a vármegyeszékhely határában létesítendő elektrolitgyár-beruházás kiebrudalásáért tüntettek. Az előterjesztés nyomán a formáció már szerdán a közgyűlésen való erődemonstrációra buzdított, és a civilek transzparenseikkel meg is jelentek csütörtök reggel a városházán.

Nem tiltotta ki a városból az akkuipari beruházásokat a szolnoki közgyűlés

Onnan azonban csalódottan, indulatos bekiabálások közepette kellett távozniuk. Az előterjesztés ugyanis nem ment át a szavazáson: a Szolnokért frakció igen voksai mellé kilenc tartózkodás érkezett.

Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője a napirend vitájánál arról érdeklődött, hogy a polgármester felvette-e a kapcsolatot az előterjesztés előkészítésekor a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel. Ők ugyanis – elmondása szerint – megkeresték az ügynökséget, és fel is olvasta a Joó István vezérigazgatótól kapott levelet. A szerint az ügynökség nem folytat egyeztetést Szolnokot illetően akkumulátoriparhoz bármilyen módon kapcsolódó beruházási tervről (a szolnoki elektrolitgyár állami területen épül, a szerk.), a fentihez hasonló beruházásokat pedig csak az adott város polgármesterének támogatásával valósítanak meg. Ez volt a helyzet a korábbi szolnoki tárgyalásokon is, amikor a jelenlegi polgármester támogatta a már folyamatban lévő elektrolitgyár-beruházást. Hozzátette: a szolnoki városvezetés iparellenes megynilvánulásai súlyosan rombolták a befektetői bizalmat, így a város iránti érdeklődés sajnos minimálisra csökkent.