Heves vita robbant ki Szolnokon az akkuipari beruházások miatt – így szavazott a közgyűlés – galériával
Feszült hangulatú tanácskozáson van túl Szolnok képviselő-testülete. Györfi Mihály polgármester és frakciója az akkumulátoripari beruházások városból való kitiltását javasolta a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén. Noha az indítvány elbukott, a városvezető azt ígérte, a következő ülésen újra előveszik a témát.
Hogy a szolnoki közgyűlés csütörtöki ülésén parázs hangulat várható, arra már eleve számítani lehetett. Györfi Mihály és frakciótársai sürgősségi indítványukban gyakorlatilag az akkumulátoripari beruházások Szolnokról való kitiltását javasolták. Az előterjesztés indoklásában úgy érveltek, e beruházások károsak lehetnek a környezetre, az ott élőkre, ráadásul félő, hogy egy ilyen jellegű befektetést továbbiak is követnének.
A képviselők javaslata egybe esett az aPont Szolnok nevű helyi csoport óhajával. Ők az október 11-i, szolnoki demonstrációjukon is a vármegyeszékhely határában létesítendő elektrolitgyár-beruházás kiebrudalásáért tüntettek. Az előterjesztés nyomán a formáció már szerdán a közgyűlésen való erődemonstrációra buzdított, és a civilek transzparenseikkel meg is jelentek csütörtök reggel a városházán.
Nem tiltotta ki a városból az akkuipari beruházásokat a szolnoki közgyűlés
Onnan azonban csalódottan, indulatos bekiabálások közepette kellett távozniuk. Az előterjesztés ugyanis nem ment át a szavazáson: a Szolnokért frakció igen voksai mellé kilenc tartózkodás érkezett.
Töreki András, a Fidesz frakcióvezetője a napirend vitájánál arról érdeklődött, hogy a polgármester felvette-e a kapcsolatot az előterjesztés előkészítésekor a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel. Ők ugyanis – elmondása szerint – megkeresték az ügynökséget, és fel is olvasta a Joó István vezérigazgatótól kapott levelet. A szerint az ügynökség nem folytat egyeztetést Szolnokot illetően akkumulátoriparhoz bármilyen módon kapcsolódó beruházási tervről (a szolnoki elektrolitgyár állami területen épül, a szerk.), a fentihez hasonló beruházásokat pedig csak az adott város polgármesterének támogatásával valósítanak meg. Ez volt a helyzet a korábbi szolnoki tárgyalásokon is, amikor a jelenlegi polgármester támogatta a már folyamatban lévő elektrolitgyár-beruházást. Hozzátette: a szolnoki városvezetés iparellenes megynilvánulásai súlyosan rombolták a befektetői bizalmat, így a város iránti érdeklődés sajnos minimálisra csökkent.
Györfi Mihály arról beszélt, ebben a helyzetben a kormánynak kellett volna őt megkeresnie, de ezt nem tették meg. Borda Zoltán képviselő felszólalásában azt mondta, Szolnok nem iparellenes, hanem a veszélyes üzemeket kifogásolja. A polgármester hozzátette még, hogy a következő munkaterv szerinti ülésre újra behozzák az előterjesztést.
Közgyűlés Szolnokon, 2025.10.30Fotók: Nagy Balázs
Szünetbe torkolló pénzügyek
Megmaradt a puskaporos hangulat a város idei költségvetési rendeletét módosítani javasolt napirendi pontnál is. Töreki András nem talált magyarázatot arra, hogy a polgármester javaslatában mire szeretnének elkülöníteni 54 millió forintot, amelyet „év közben megnövekedett személyi juttatások” címen tüntettek fel. És miután az ülésen sem a polgármesteri hivataltól, sem a városvezetéstől nem kapott egyenes választ, Györfi Mihálynak kellett feloldania a kellemetlen pillanatot a következő felszólítással:
Szünet!
De hiába, mert a szűk fél órára nyúlt szusszanás sem békítette meg a vitát. A terembe visszaülve dr. Komáromy Csaba jegyző azt mondta, likviditási gondok keletkeztek „nem tervezett bérkiáramlások” miatt, mivel a hivataltól vezetők távoztak. Így a hivatali dolgozók karácsonyi jutalmának nem volt meg a fedezete. A polgármester hozzátette, távozott a korábbi jegyző, az aljegyző és igazgatók, akik elvitték a végkielégítést, több tízmilliós lyukat ütve a költségvetésen.
Töreki András viszont nehezen hihetőnek vélte, hogy ennek magyarázatára kellett 25 perces szünetre elvonulni. Mint mondta, „a teremben mindenki érzi, hogy ez sántít”. Hozzátette, ha az egészet a hivatali dolgozók kalácspénze miatt javasolták, akkor nem kellett volna titkolózni, mert a hivatali munkatársak jutalmazásában teljes mértékben partner a Fidesz-frakció. Emlékeztetett arra is, a távozott hivatali vezetők végkielégítését nyáron rendezték, arra a tartalékokból 50 millió forintot egyszer már átcsoportosítottak. A módosítást végül elfogadta testület.
Nehezen, de teljesül Szolnok 2025-ös költségvetése
A képviselők arról is döntöttek, hogy Szolnok 2026-os költségvetési likviditásának biztosítására folyószámlahitelt vesznek fel. Erre az OTP-től kaptak kedvező ajánlatot.
- Ennek értelmében a város számára 2026. szeptember 30-ig hárommilliárd forintos hitelkeretet nyitnak meg.
- Ezt a bank az 2026. október 1. és december 30. közötti időszakra 300 millió forintos összegben tartja fenn.
Kiderült az is, hogy a település likviditásával már idén is gond van, mivel a város ingatlaneladásaiból remélt pénz nem folyik be a kasszába. Ezért 335 millió forint „újragondolásáról” döntött a közgyűlés. Több fideszes képviselő is aggályát fejezte ki a büdzséje kapcsán. Ám mint elhangzott, ha nehezen is, de teljesül az idei költségvetés. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetéshez rendkívüli támogatásra.
