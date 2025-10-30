Szolnokon nyugdíjasnak lenni jó – itt a 24 klub, ahol mindig történik valami

Ha megszűnik a napi rutin és nincs már annyi tennivaló, sokan haszontalannak érezhetik magukat, vagy nincs ötletük arra, hogy hogyan töltsék ki a „hirtelen” rájuk szakadt temérdek időt. Ilyenkor sajnos előfordulhat, hogy az embert beszippantják a sorozatok, vagy a közösségi média, és bezáródik egy olyan „köztes térbe” ami nem szolgálja a testi-lelki-szellemi egészségét. A Szolnoki nyugdíjas klubok pontosan azért vannak – jó sokan ráadásul – hogy nagyszerű programokkal, közösség élettel tartsák fitten és fiatalon az időseket – a nyugdíj után is.

Szereti az aktív időtöltést a szabadban? A szolnoki nyugdíjas klubok között megtalálja a Nordic Walking csoportot is.

Fotó: Mészáros János

Szolnoki nyugdíjas klubok – aktív élet, minőségi időtöltés és a közösség ereje

Balázsiné Gődér Ágnes a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke volt a szoljon.hu podcast vendége így sokmindent megtudtunk a szolnoki nyugdíjasok lehetőségeiről.

Mint kiderült, csak Szolnokon 24 nyugdíjas klub működik: szinte a város minden szegletében van olyan központi hely, ahová bármikor bemehet az érdeklődő és tájékozódhat az ottani klubok tematikájáról, programjairól. Hogy önnek ne kelljen hosszan böngésznie az internetet, mi csokorba gyűjtöttük az összeset!

Nyugdíjas klubok a Széchenyi városrészben

A Széchenyin a Zöld Házban 3 nyugdíjas klub működik:

Barátság Nyugdíjas Klub , vezetője: Váradi János 70/217-6014

, vezetője: Váradi János 70/217-6014 Pedagógus Nyugdíjas Klub , vezetője: Nádas Katalin 20/452-5665

, vezetője: Nádas Katalin 20/452-5665 Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, vezetője: Susa Jánosné 70/327-3333.

Nyugdíjas klubok Szandaszőlősön

A Szandaszőlősi Művelődési Házban szintén 3 nyugdíjas klub várja az érdeklődőket

Béke Nyugdíjas Klub , vezetője: Gombás Gáborné 30/411-1758

, vezetője: Gombás Gáborné 30/411-1758 Szandai Rummikub Klub , vezetője: Balla Györgyné 30/827-2792

, vezetője: Balla Györgyné 30/827-2792 Szandai Szenior Nyugdíjas Klub, vezetője: Kubikné S. Emília 30/907-9230.

Nyugdíjas klubok a Kertvárosban

a Kertvárosi Művelődési Házban szintén 3 klub működik:

Kertvárosi Tisza Nyugdíjas Klub , vezetője: Csernák Józsefné 20/237-6398

, vezetője: Csernák Józsefné 20/237-6398 TE + ÉN Nyugdíjas Klub , vezetője: Reszeli László 70/279-6566

, vezetője: Reszeli László 70/279-6566 Utazók Klubja, vezetője: Demeter Árpád 20/596-2558.

Nyugdíjas klubok Szolnok belvárosában

A legtöbb nyugdíjas klub „székhelye” a VOKE Csomóponti Művelődési Központban van, így aki a belvárosban él, annak lehet, hogy itt a legjobb kezdeni az ismerkedést:

Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub , vezetője: Seruczáné Kati 70/388-7883

, vezetője: Seruczáné Kati 70/388-7883 Írisz Klub, vezetője : Kövesdi Jánosné 20/358-8988

: Kövesdi Jánosné 20/358-8988 Kabaré és Dalkör , vezetője: Stfefanidesz Pálné 70/526-3018

, vezetője: Stfefanidesz Pálné 70/526-3018 Nefelejcs Klub , vezetője: Bakosné Magdolna 70/567-9352

, vezetője: Bakosné Magdolna 70/567-9352 Örökifjú Barangolók Nyugdíjas Klub , vezetője: Berkes Istvánné 20/462-7771

, vezetője: Berkes Istvánné 20/462-7771 PSZ. Nyugdíjas Tagozat , vezetője: Nemes Lászlóné 20/493-0899

, vezetője: Nemes Lászlóné 20/493-0899 Postás Nyugdíjas Klub , vezetője: Balázs Gézáné 70/945-9917

, vezetője: Balázs Gézáné 70/945-9917 Szikra Papír Nyugdíjas Klub , vezetője: Urbán Ibolya 20/254-9710

, vezetője: Urbán Ibolya 20/254-9710 Szivárvány Nyugdíjas Klub , vezetője: Forrai Annamária 30/211-2273

, vezetője: Forrai Annamária 30/211-2273 Szolnoki Nyugdíjas Néptánccsoport , vezetője: Major Lászlóné 70/425-7148

, vezetője: Major Lászlóné 70/425-7148 Szolnoki Népdalkör , vezetője: Juhászné Antal Gabriella 20/447-0577

, vezetője: Juhászné Antal Gabriella 20/447-0577 Tiszavirág Nyugdíjas Klub , vezetője: Fógel Károlyné 30/254-9443

, vezetője: Fógel Károlyné 30/254-9443 Ulti Klub , vezetője Háda Menyhért 30/566-1074

, vezetője Háda Menyhért 30/566-1074 Varga Katalin Nyugdíjas Klub , vezetője: Kovácsné Tarjányi Erzsébet 30/974-893

, vezetője: Kovácsné Tarjányi Erzsébet 30/974-893 Vasutas Cukorbetegek Klubja , vezetője: Horváth Attiláné 30/601-0747

, vezetője: Horváth Attiláné 30/601-0747 1956-os szolnoki magyar szabadságharcok Iván Kovács László Nyugdíjas Klubja, vezetője: Hegedűsné Erzsike 70/409-4265

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Nyugdíjas programok Szolnokon

A klubokban különböző állandó programok közül választhatnak a tagok. A paletta széles, így mindenki megtalálhatja a számára testhezállót. Ha valaki a mozgalmasabb, aktívabb tevékenységeket szereti, bejárhatja az országot a kirándulós csoporttal, vagy csatlakozhat valamelyik sport, vagy táncos programhoz, míg aki az agytornát részesíti előnyben, annak ott a rummiklub, vagy az ulti. De ha valaki a színjátszáshoz vagy a zenéléshez érez magában motivációt, az is megtalálja a megfelelő közeget ezekhez az aktivitásokhoz. És természetesen nem maradnak el a bulik sem, hiszen vannak csoportok, akik kifejezetten bálozni járnak össze.