Szolnokon nyugdíjasnak lenni jó – itt a 24 klub, ahol mindig történik valami
A nyugdíjazás sokak számára jelenthet törést az életben. Megszűnik a napi rutin, elköszönnek a „második családjuktól” és sokan érezhetik üresnek az életüket munka nélkül. Pedig valójában ez lehet az igazi szabad élet kezdete – a szolnoki nyugdíjas klubok tagjai legalábbis így gondolják.
Ha megszűnik a napi rutin és nincs már annyi tennivaló, sokan haszontalannak érezhetik magukat, vagy nincs ötletük arra, hogy hogyan töltsék ki a „hirtelen” rájuk szakadt temérdek időt. Ilyenkor sajnos előfordulhat, hogy az embert beszippantják a sorozatok, vagy a közösségi média, és bezáródik egy olyan „köztes térbe” ami nem szolgálja a testi-lelki-szellemi egészségét. A Szolnoki nyugdíjas klubok pontosan azért vannak – jó sokan ráadásul – hogy nagyszerű programokkal, közösség élettel tartsák fitten és fiatalon az időseket – a nyugdíj után is.
Szolnoki nyugdíjas klubok – aktív élet, minőségi időtöltés és a közösség ereje
Balázsiné Gődér Ágnes a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke volt a szoljon.hu podcast vendége így sokmindent megtudtunk a szolnoki nyugdíjasok lehetőségeiről.
Mint kiderült, csak Szolnokon 24 nyugdíjas klub működik: szinte a város minden szegletében van olyan központi hely, ahová bármikor bemehet az érdeklődő és tájékozódhat az ottani klubok tematikájáról, programjairól. Hogy önnek ne kelljen hosszan böngésznie az internetet, mi csokorba gyűjtöttük az összeset!
Nyugdíjas klubok a Széchenyi városrészben
A Széchenyin a Zöld Házban 3 nyugdíjas klub működik:
- Barátság Nyugdíjas Klub, vezetője: Váradi János 70/217-6014
- Pedagógus Nyugdíjas Klub, vezetője: Nádas Katalin 20/452-5665
- Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, vezetője: Susa Jánosné 70/327-3333.
Nyugdíjas klubok Szandaszőlősön
A Szandaszőlősi Művelődési Házban szintén 3 nyugdíjas klub várja az érdeklődőket
- Béke Nyugdíjas Klub, vezetője: Gombás Gáborné 30/411-1758
- Szandai Rummikub Klub, vezetője: Balla Györgyné 30/827-2792
- Szandai Szenior Nyugdíjas Klub, vezetője: Kubikné S. Emília 30/907-9230.
Nyugdíjas klubok a Kertvárosban
a Kertvárosi Művelődési Házban szintén 3 klub működik:
- Kertvárosi Tisza Nyugdíjas Klub, vezetője: Csernák Józsefné 20/237-6398
- TE + ÉN Nyugdíjas Klub, vezetője: Reszeli László 70/279-6566
- Utazók Klubja, vezetője: Demeter Árpád 20/596-2558.
Nyugdíjas klubok Szolnok belvárosában
A legtöbb nyugdíjas klub „székhelye” a VOKE Csomóponti Művelődési Központban van, így aki a belvárosban él, annak lehet, hogy itt a legjobb kezdeni az ismerkedést:
- Baross Gábor Vasutas Nyugdíjas Klub, vezetője: Seruczáné Kati 70/388-7883
- Írisz Klub, vezetője: Kövesdi Jánosné 20/358-8988
- Kabaré és Dalkör, vezetője: Stfefanidesz Pálné 70/526-3018
- Nefelejcs Klub, vezetője: Bakosné Magdolna 70/567-9352
- Örökifjú Barangolók Nyugdíjas Klub, vezetője: Berkes Istvánné 20/462-7771
- PSZ. Nyugdíjas Tagozat, vezetője: Nemes Lászlóné 20/493-0899
- Postás Nyugdíjas Klub, vezetője: Balázs Gézáné 70/945-9917
- Szikra Papír Nyugdíjas Klub, vezetője: Urbán Ibolya 20/254-9710
- Szivárvány Nyugdíjas Klub, vezetője: Forrai Annamária 30/211-2273
- Szolnoki Nyugdíjas Néptánccsoport, vezetője: Major Lászlóné 70/425-7148
- Szolnoki Népdalkör, vezetője: Juhászné Antal Gabriella 20/447-0577
- Tiszavirág Nyugdíjas Klub, vezetője: Fógel Károlyné 30/254-9443
- Ulti Klub, vezetője Háda Menyhért 30/566-1074
- Varga Katalin Nyugdíjas Klub, vezetője: Kovácsné Tarjányi Erzsébet 30/974-893
- Vasutas Cukorbetegek Klubja, vezetője: Horváth Attiláné 30/601-0747
- 1956-os szolnoki magyar szabadságharcok Iván Kovács László Nyugdíjas Klubja, vezetője: Hegedűsné Erzsike 70/409-4265
Nyugdíjas programok Szolnokon
A klubokban különböző állandó programok közül választhatnak a tagok. A paletta széles, így mindenki megtalálhatja a számára testhezállót. Ha valaki a mozgalmasabb, aktívabb tevékenységeket szereti, bejárhatja az országot a kirándulós csoporttal, vagy csatlakozhat valamelyik sport, vagy táncos programhoz, míg aki az agytornát részesíti előnyben, annak ott a rummiklub, vagy az ulti. De ha valaki a színjátszáshoz vagy a zenéléshez érez magában motivációt, az is megtalálja a megfelelő közeget ezekhez az aktivitásokhoz. És természetesen nem maradnak el a bulik sem, hiszen vannak csoportok, akik kifejezetten bálozni járnak össze.
Az állandó programokon túl mindig vannak aktuális események is, amelyekről akár a klubok vezetőinél is lehet tájékozódni.
Nyugdíjasnak lenni tehát tényleg jó Szolnokon. Nincs már kötelező munkába járás, nincs sakkozás a kivehető szabadnapokkal, elvégzendő nem-szeretem feladatok. Az unokákat szemtelenül el lehet kényeztetni és az ember végre úgy élheti az életét, hogy nem kell megfelelni senkinek.
Unatkozni pedig csak az fog, aki nem él a számos lehetőséggel, amit a szolnoki nyugdíjas klubok biztosítanak.
