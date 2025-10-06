1 órája
Rekordszámú diákot várnak a nagyszabású szolnoki pályaválasztó napokra
Több mint 2500 diák vesz részt az idei Szakmalabirintuson. A szolnoki pályaválasztási rendezvényt idén október 7. és 9. között tartják, különlegessége, hogy ténylegesen ki is próbálhatják leendő munkaeszközeiket a fiatalok.
Idén október 7. és 9. között ismét megrendezik a Szakmalabirintus nevű szolnoki pályaválasztási napot – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján a szervező Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Hicsó György elmondta, a Szakmalabirintus évek óta a Szakképzési Centrum sikertörténete, mivel rendre sokan látogatják a hetedik és kilencedik osztályos iskolások pályaválasztását segítő rendezvényt.
A kancellár kiemelte, idén több mint 2500 általános iskolást várnak a szakmaválasztóra. De az óvodásoknak is bepillantást engednek a szakmák világába, saját diákjaik továbbtanulását pedig felsőoktatási börzével segítik a háromnapos rendezvény során.
– Több mint negyven kiállító lesz jelen a Jendrassik György Gépipari Technikumban esedékes szakmaválasztón. A műszaki szakmák mellett a szolgáltató szektor, vagy épp a rendészet is megmutatja magát. Számos Sok duális partnerünk is részt vesz a kiállításon, akikkel már most lehetősége lesz szerződést kötnie a diákoknak – fejtette ki Hicsó György, hangsúlyozva: fontos, hogy a diákok tanárai, szülei is eljöjjenek, hiszen a fiatalok tőlük kapják inspirációjukat.
A Szakképzési Centrum együttműködő partnere a vármegyei kormányhivatal. Annak vezetője, dr. Berkó Attila főispán kiemelte, az évek során bevált a Szakmalabirintus interaktív típusú lebonyolítása. Hiszen a diákok valóban kézbe vehetik, kipróbálhatják leendő munkaeszközeiket, ráadásul diáktársaiktól kapnak információt jövőjükkel kapcsolatban. A program sikerét bizonyítja szerinte, hogy immár Mezőtúron, Karcagon és Jászberényben is rendeztek hasonló rendezvényt. Mégpedig azért, mert az azok gyökeréül szolgáló szolnoki rendezvény kinőtte magát. A főispán hangsúlyozta, fontos, hogy a helyi fiatalokat a térségben tartsák, ezért olyan szakmát kell a kezükbe adni, amely birtokában belevághatnak akár a családalapításba is.
– Több mint tíz éve komoly, célzott programmal segítenek Szolnokon a diákoknak megválaszolni a kérdést: mi leszek, ha nagy leszek – emlékeztetett a térség országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária úgy látja egy jó szakma megszerzésével a határ a csillagos ég. Versenyképes gazdaság pedig szerinte akkor épül, ha mindenki olyan szakmát választ, amelyben örömét leli.
Három napon át zajlik a nagyszabású szolnoki pályaválasztási sorozat
Az idei Szakmalabirintus október 7-én, kedden, 10 és 16 óra között várja a látogatókat, míg október 8-án, szerdán 9 és 17 óra között lesz lehetősége megismernie a diákoknak a szakmák mibenlétét. Az aznapi program kiemelt része lesz Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos 14 órai előadása. Október 9-én, csütörtökön pedig 9 és 15 óra között áll nyitva a Szakképzési Centrum ajtaja a pályaválasztáson gondolkodók előtt. A kavalkádok többek között bemutatók, kóstolók, kísérletek, 3D nyomtatók, robotok szimulátorok várják az érdeklődőket.
