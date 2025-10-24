A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan

Legutóbbi piaci körképünket a tökök uralták. Nem is csoda, hiszen számtalan ínycsiklandó fogás készíthető belőle: krémleves, sütemény, vagy akár egyszerűen a sütőbe rakva is egy kifogástalan étel kerülhet az asztalra. A narancsszínű finomság mellett kiemelt figyelmet élvez egy másik vitaminbomba is, amit sokan keresnek a szolnoki piacon.

A szolnoki piac széles választékában már megtalálható egy szezonális kedvenc is

Fotó: Nagy Balázs

Népszerű a dió a szolnoki piacon

Skultéti Róberték standján számtalan zöldség és gyümölcs közül válogathatnak a vásárlók, melyek között kiemelkedik a dió is a sütőtök mellett. Skultétiné Vígh Katalin elmondta hírportálunknak, hogy sokan keresik a maghéjas gyümölcsöt, melyet kilónként 7000 forintért árusítanak. A népszerűség hátterében az állhat, hogy egyelőre nem sokat találni belőle a vármegyeszékhely vásárcsarnokában, valamint az is, hogy finom és egészséges. Karácsony közeledtével pedig a kereslet várhatóan megnövekedhet, hiszen számtalan ünnepi sütemény alapanyagaként szolgál a vitaminbomba.

Skultétiné Vígh Katalin elmondta, hogy népszerű a dió a vásárlók körében

Fotó: Nagy Balázs

A dió jótékony hatásai

A Házipatika.com szerint, a dió kiváló fehérjeforrás, és bővelkedik az egészséges zsírokban, vitaminokban és ásványi anyagokban.

Bár kalóriatartalma magas, a legújabb kutatások azt mutatták, hogy a diófélék segítenek az étvágy megfékezésében a szerotoninszint-növelő hatásuk révén.

Emellett megtalálható benne többek között az omega-3-zsírsav is, ami a szív- és érrendszer támogatója. Antioxidáns tartalmának köszönhetően pedig már napi 7 szem dió is segít a betegségek megelőzésében, és csökkenti a koleszterinszintet is.

A maghéjas gyümölcs különösen gazdag magnéziumban és káliumban, emellett fluort is tartalmaz, amely kulcsfontosságú a csontképzéshez. Mangán- és réztartalma szintén jelentős, ezek pedig a vérképzésben játszanak fontos szerepet.

A dió A- és E-vitaminban gazdag, de többféle B-vitamint is tartalmaz, így például tiamint is, ami ideg- és izomvédő, illetve serkenti a növekedést is.

Így kerülhet egészséges formában az asztalra

A dió önmagában is finom, de egy egyszerű salátában igazi gasztronómiai élménnyé válik. A Mindmegette.hu Waldorf-saláta receptje gyors, könnyű, és garantáltan feldobja az étkezést. Mindössze néhány alapanyag szükséges hozzá: dió, alma, rukkola, madársaláta, szőlő, zeller és egy kevés citrom. Az öntet hozzávalói pedig szinte minden háztartásban megtalálhatók.

A dió tárolása

A Mindmegette.hu szerint, a gyümölcs akár egy évig is eláll hűvös és jól szellőző helyen, amennyiben nincs megtörve. A dióbél ezzel szemben hajlamos az avasodásra, így papírzacskóban érdemes tárolni.