26 perce
A szolnoki piacon 7000 forint a dió kilója, mégis viszik – kiderítettük, miért fogy el ilyen gyorsan
A vármegyeszékhely piacán valódi őszi hangulat uralkodik. A standok szinte roskadoznak a friss termésektől, és a szezon kedvenceitől is. Akad azonban egy olyan árucikk a szolnoki piacon, mely amellett, hogy finom, jótékonyan támogatja szervezetünk egészséges működését.
Legutóbbi piaci körképünket a tökök uralták. Nem is csoda, hiszen számtalan ínycsiklandó fogás készíthető belőle: krémleves, sütemény, vagy akár egyszerűen a sütőbe rakva is egy kifogástalan étel kerülhet az asztalra. A narancsszínű finomság mellett kiemelt figyelmet élvez egy másik vitaminbomba is, amit sokan keresnek a szolnoki piacon.
Népszerű a dió a szolnoki piacon
Skultéti Róberték standján számtalan zöldség és gyümölcs közül válogathatnak a vásárlók, melyek között kiemelkedik a dió is a sütőtök mellett. Skultétiné Vígh Katalin elmondta hírportálunknak, hogy sokan keresik a maghéjas gyümölcsöt, melyet kilónként 7000 forintért árusítanak. A népszerűség hátterében az állhat, hogy egyelőre nem sokat találni belőle a vármegyeszékhely vásárcsarnokában, valamint az is, hogy finom és egészséges. Karácsony közeledtével pedig a kereslet várhatóan megnövekedhet, hiszen számtalan ünnepi sütemény alapanyagaként szolgál a vitaminbomba.
A dió jótékony hatásai
A Házipatika.com szerint, a dió kiváló fehérjeforrás, és bővelkedik az egészséges zsírokban, vitaminokban és ásványi anyagokban.
- Bár kalóriatartalma magas, a legújabb kutatások azt mutatták, hogy a diófélék segítenek az étvágy megfékezésében a szerotoninszint-növelő hatásuk révén.
- Emellett megtalálható benne többek között az omega-3-zsírsav is, ami a szív- és érrendszer támogatója. Antioxidáns tartalmának köszönhetően pedig már napi 7 szem dió is segít a betegségek megelőzésében, és csökkenti a koleszterinszintet is.
- A maghéjas gyümölcs különösen gazdag magnéziumban és káliumban, emellett fluort is tartalmaz, amely kulcsfontosságú a csontképzéshez. Mangán- és réztartalma szintén jelentős, ezek pedig a vérképzésben játszanak fontos szerepet.
- A dió A- és E-vitaminban gazdag, de többféle B-vitamint is tartalmaz, így például tiamint is, ami ideg- és izomvédő, illetve serkenti a növekedést is.
Így kerülhet egészséges formában az asztalra
A dió önmagában is finom, de egy egyszerű salátában igazi gasztronómiai élménnyé válik. A Mindmegette.hu Waldorf-saláta receptje gyors, könnyű, és garantáltan feldobja az étkezést. Mindössze néhány alapanyag szükséges hozzá: dió, alma, rukkola, madársaláta, szőlő, zeller és egy kevés citrom. Az öntet hozzávalói pedig szinte minden háztartásban megtalálhatók.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A dió tárolása
A Mindmegette.hu szerint, a gyümölcs akár egy évig is eláll hűvös és jól szellőző helyen, amennyiben nincs megtörve. A dióbél ezzel szemben hajlamos az avasodásra, így papírzacskóban érdemes tárolni.
A dió legnagyobb ellensége
Mint ahogyan arról a Szoljon.hu már többször is beszámolt, minden évben nagy veszélyt jelent a dióburok-fúrólégy a termésre. Védekezni a leghatékonyabban permetezéssel lehet. A kártevőről korábban egy szakember is részletesen mesélt hírportálunknak, aki elmondta, hogy lehet alkalmazni a sárga ragacslap csapdákat is ellenük, amelyek segíthetnek a legyek gyérítésében, továbbá így a kártevő megjelenése is igazolható.
Rajzik a dióburok-fúrólégy! Ezzel az egyszerű módszerrel megmenthetjük a termésünket – videóval
Ezzel nem lehet mellényúlni! Finom és fogyasztásával még a rák kockázatát is csökkentheti