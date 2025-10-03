Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki

– Ha nem lesz ülőhely, én hazamegyek – jelentette ki egy meglepett résztvevő, amint csütörtök délután belépett az addigra már alaposan megtelt szolnoki Abonyi úti fiókkönyvtár termébe. Mert ott bizony sokan voltak. Többen is, mint amennyi résztvevőre számítottak a szolnoki Pletykafalut érintő fórumon. Székeket persze gyorsan hoztak még a szervezők, hazamenni így senkinek nem kellett. És persze mindenki fel is tehette kérdéseit, amelyeket a Györfi Mihály polgármester kezdeményezte sorozat pletykafalui állomására készítettek össze a helyiek.

Lakossági fórumot tartottak csütörtökön, a szolnoki Pletykafaluban

Fotó: Mészáros János

Hogy a városrész Szolnok békésebb területei közé tartozik, már e kérdésekből is kiderült. A főleg közbiztonsági tematikájú eddigi fórumokhoz képest ezúttal többnyire a településrészt érintő gondokról faggatóztak az ott lakók. Mert béke ide, kertes házak oda, megoldásra váró ügyek azért a Pletykafaluban is akadnak.

Illegális szemét, rossz járdák, kevés fa

Például annak az Orgona utcánál lévő hírhedt illegális szemétlerakónak az kérdése, ami a helyiek panaszai szerint régóta óta megoldatlan. Mint az egyik felszólaló elmondta, évtizedek óta próbálják felszámoltatni a lerakatot a MÁV-val, de nem jutnak dűlőre. Pedig – mint a helybeli asszony elmondta – egyesek még „emberi ürüléket és dögöket is odahordanak”. De nehezményezték a szintén ottani vasúti terület hiányos zajvédő falait is.

Bírálat érte:

a felüljáró és a városrész egyes járdáinak állapotát;

az ott lévő zártkertek, valamint az idősotthon elhanyagoltságát;

és a terjedőben lévő gyorshajtást.

De a megoldandó problémák közé sorolták a helyiek a fásítást, a játszóterek, villanyoszlopok rendbehozatalát is. Abban pedig, hogy a városba vonattal onnan beérkezőket elfogadhatatlan szeméttenger fogadja, általános egyetértés mutatkozott.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Állja a számlát az önkormányzat, ha a köztéri fa szétnyomja a házam?

Egy Abonyi úton élő asszony arról szólt, hogy az utcafronti hársfákat évek óta szeretné kivetetni háza elől, mert azok gyökere szétnyomta a kerítését és az épület falát. Kérdezte egyúttal, ha kijavíttatja mindezt, kifizeti-e az önkormányzat?