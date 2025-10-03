október 3., péntek

Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki

Címkék#lakossági fórum#Pletykafalu#közbiztonság

Az Abonyi út és környéke a vármegyeszékhely egyik legbékésebb városrészének számít, de azért ott is akadnak megoldásra váró feladatok. A szolnoki Pletykafaluban tartott csütörtöki fórumon az ott lakók többek között illegális szemetelésre, gyorshajtása, a felüljáró és járdák állapotára panaszkodtak.

Rózsa Róbert

– Ha nem lesz ülőhely, én hazamegyek – jelentette ki egy meglepett résztvevő, amint csütörtök délután belépett az addigra már alaposan megtelt szolnoki Abonyi úti fiókkönyvtár termébe. Mert ott bizony sokan voltak. Többen is, mint amennyi résztvevőre számítottak a szolnoki Pletykafalut érintő fórumon. Székeket persze gyorsan hoztak még a szervezők, hazamenni így senkinek nem kellett. És persze mindenki fel is tehette kérdéseit, amelyeket a Györfi Mihály polgármester kezdeményezte sorozat pletykafalui állomására készítettek össze a helyiek.

fórum a szolnoki Pletykafaluban
Lakossági fórumot tartottak csütörtökön, a szolnoki Pletykafaluban
Fotó: Mészáros János

Hogy a városrész Szolnok békésebb területei közé tartozik, már e kérdésekből is kiderült. A főleg közbiztonsági tematikájú eddigi fórumokhoz képest ezúttal többnyire a településrészt érintő gondokról faggatóztak az ott lakók. Mert béke ide, kertes házak oda, megoldásra váró ügyek azért a Pletykafaluban is akadnak.

Illegális szemét, rossz járdák, kevés fa

Például annak az Orgona utcánál lévő hírhedt illegális szemétlerakónak az kérdése, ami a helyiek panaszai szerint régóta óta megoldatlan. Mint az egyik felszólaló elmondta, évtizedek óta próbálják felszámoltatni a lerakatot a MÁV-val, de nem jutnak dűlőre. Pedig – mint a helybeli asszony elmondta – egyesek még „emberi ürüléket és dögöket is odahordanak”. De nehezményezték a szintén ottani vasúti terület hiányos zajvédő falait is.

Bírálat érte:

  • a felüljáró és a városrész egyes járdáinak állapotát; 
  • az ott lévő zártkertek, valamint az idősotthon elhanyagoltságát; 
  • és a terjedőben lévő gyorshajtást.

De a megoldandó problémák közé sorolták a helyiek a fásítást, a játszóterek, villanyoszlopok rendbehozatalát is. Abban pedig, hogy a városba vonattal onnan beérkezőket elfogadhatatlan szeméttenger fogadja, általános egyetértés mutatkozott.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Állja a számlát az önkormányzat, ha a köztéri fa szétnyomja a házam?

Egy Abonyi úton élő asszony arról szólt, hogy az utcafronti hársfákat évek óta szeretné kivetetni háza elől, mert azok gyökere szétnyomta a kerítését és az épület falát. Kérdezte egyúttal, ha kijavíttatja mindezt, kifizeti-e az önkormányzat?

De szóba került az is: immár a Pletykafaluban is felbukkant a tollfelvásárló, aki naponta ordibálva járkál a környéken, és – ugyebár – korántsem biztos, hogy tollakért érkezik.

Lakossági fórum a szolnoki Pletykafaluban

Fotók: Mészáros János

Mindenképp elvitetnék az illegális hulladékot a szolnoki Pletykafaluból

Györfi Mihály ezekre reagálva azt mondta, az Orgona utcánál felgyülemlett szemetet elviteti az NHSZ-szel akkor is, ha a terület a MÁV-é. Az ott lévő, mintegy harminc méternyi hiányos szakaszt pedig lezárják, mivel egyesek sportot űznek abból, hogy azon keresztül odahordják a hulladékot. A polgármester elmondása szerint a zártkerttulajdonosokat is megkérik majd, hogy tegyék rendbe portáikat. Kiemelte azt is, a városnak 150 térfigyelő kamerája van, de többet szeretnének, ráadásul a meglévők egy része felújításra szorul.

Az Orgona úti szemét kapcsán Szalay-Sánta Bernadett, a polgármesteri hivatal osztályvezetője elmondta, az valóban régóta gond, azt többször is tisztították már a város pénzéből. Általánosságban pedig már elkezdtek gondolkodni egy átfogó várostisztasági tervről is. A hársfa-gond kapcsán azt mondta, előbb ki kell vágni a fákat, utána lehet helyreállítani a járdát, az ügyet megvizsgálják. A zajfogó kiépítéséről hangsúlyozta, az a MÁV feladata, és a városban mások is jelezték már hiányát. A fásítást lehetőségét ígérete szerint szintén körbejárják majd. A felüljáró ügye viszont problémásabb, mivel az a közút kezelésében van, a járdája viszont az önkormányzaté.

A házalók kapcsán Halász Csaba rendőr őrnagy kiemelte, bármilyen köztéri árusításhoz önkormányzati engedély szükséges. Azt tanácsolta, ha a Pletykafaluban ilyesmit tapasztalnak, jelentsék be, és a rendőrség intézkedik.

Elektrolitgyár: nem Szolnokon dől el az ügy

Szóba került a lakossági fórumon a szolnoki elektrolitgyár ügye is. Mint ismert, a leendő üzem a Pletykafalu szomszédságában épülne fel. Egy felszólaló szerint a lakosság nem kapott megfelelő tájékoztatást a gyárépítésről. A polgármester erre válaszul felháborítónak nevezte az elektrolitgyár idejövetelét és annak körülményeit. Hangsúlyozta: a leendő gyár területe nem a város tulajdona, ráadásul annak sorsáról a Debreceni Törvényszéken döntenek.

 

 

