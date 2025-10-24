1 órája
Boszikuckó és seprű keresés a Szolnoki Repülőmúzeumban – galériával és videóval
A hagyományokhoz híven idén is ingyenes belépéssel várta a látogatókat a Reptár október 23-án. A Szolnoki Repülőműzeum programja a megszokott kiállításokon kívül kicsiknek és nagyoknak is tartogatott újdonságokat.
Idén is sokan választották aktív időtöltésnek a Szolnoki Repülőmúzeum programjait október 23-án. Kora délután már több, mint 800 látogató járta be a hatalmas területet: jöttek kisgyermekes családok, felnőtt csoportok és persze idősebb érdeklődők is.
A Szolnoki Repülőmúzeum mindenki számára ingyenes volt
Csütörtökön minden látogató számára díjmentes volt a belépés a múzeumba, ahol ez alkalommal új programok is várták a látogatókat. A kicsik a Boszi kuckóban alkothattak, rajzolhattak – ráadásul ez a kis kreatív sarok egész őszi szünetben elérhető lesz.
Program a Szolnoki RepülőmúzeumbanFotók: Mészáros János
A nagyok beülhettek az újonnan nyitott KTB Mi-8, vagy Mi-2 repülőgépbe, vagy a Tomika APA-12 harckocsiba, vagy meghallgathatták Szaniszló Zsolt ejtőernyős: Az utolsó esély a túlélésre című előadását. A játékos kedvűek pedig felkutathatták a Reptár területén elrejtett bosziseprűket és részt vehettek a nyereményjátékban is.
Gyorsan dolgozott a városüzemeltetés, a gimnázium előtti szakasz ismét biztonságos
Vakító napsütésről szólt a sofőr vallomása – ezek voltak a legsúlyosabb buszbalesetek