október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek ünnepi program

54 perce

Boszikuckó és seprű keresés a Szolnoki Repülőmúzeumban – galériával és videóval

Címkék#ingyenesen látogatható#ünnepi program#RepTár Szolnoki Repülőmúzeum

A hagyományokhoz híven idén is ingyenes belépéssel várta a látogatókat a Reptár október 23-án. A Szolnoki Repülőműzeum programja a megszokott kiállításokon kívül kicsiknek és nagyoknak is tartogatott újdonságokat.

Avar Vanda

Idén is sokan választották aktív időtöltésnek a Szolnoki Repülőmúzeum programjait október 23-án. Kora délután már több, mint 800 látogató járta be a hatalmas területet: jöttek kisgyermekes családok, felnőtt csoportok és persze idősebb érdeklődők is.

A Szolnoki Repülőmúzeum tárlatvezetéssel is várta a látogatókat, a belépés pedig díjmentes volt mindenki számára.
Fotó: Mészáros  János

A Szolnoki Repülőmúzeum mindenki számára ingyenes volt

Csütörtökön minden látogató számára díjmentes volt a belépés a múzeumba, ahol ez alkalommal új programok is várták a látogatókat. A kicsik a Boszi kuckóban alkothattak, rajzolhattak – ráadásul ez a kis kreatív sarok egész őszi szünetben elérhető lesz. 

Program a Szolnoki Repülőmúzeumban

Fotók: Mészáros János

A nagyok beülhettek az újonnan nyitott  KTB Mi-8, vagy Mi-2  repülőgépbe, vagy a Tomika APA-12 harckocsiba, vagy meghallgathatták Szaniszló Zsolt ejtőernyős: Az utolsó esély a túlélésre című előadását. A játékos kedvűek pedig felkutathatták a Reptár területén elrejtett bosziseprűket és részt vehettek a nyereményjátékban is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu