Boszikuckó és seprű keresés a Szolnoki Repülőmúzeumban – galériával és videóval

Idén is sokan választották aktív időtöltésnek a Szolnoki Repülőmúzeum programjait október 23-án. Kora délután már több, mint 800 látogató járta be a hatalmas területet: jöttek kisgyermekes családok, felnőtt csoportok és persze idősebb érdeklődők is.

A Szolnoki Repülőmúzeum tárlatvezetéssel is várta a látogatókat, a belépés pedig díjmentes volt mindenki számára.

Fotó: Mészáros János

A Szolnoki Repülőmúzeum mindenki számára ingyenes volt

Csütörtökön minden látogató számára díjmentes volt a belépés a múzeumba, ahol ez alkalommal új programok is várták a látogatókat. A kicsik a Boszi kuckóban alkothattak, rajzolhattak – ráadásul ez a kis kreatív sarok egész őszi szünetben elérhető lesz.