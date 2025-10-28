Szolnok kedvenc nyári strandja bezár, de a buli nem ér véget: indul a téli szezon

Folyamatosan zajlik a szolnoki szabadstrand téliesítése – hamarosan szinte minden eltűnik majd a Tisza azon partszakaszáról, ahol nyáron megannyi vendég élvezte a hűs vizet, a napernyők árnyékát, vagy a büfé bőséges kínálatát. A jó hír azonban az, hogy mindez máshol, más formában ugyan, de megmarad.

Hamarosan már csak hűlt helye lesz a napernyőknek és a büfé is átköltözik a Várkonyi térre. A szolnoki szabadstrand téli vakációra megy.

Fotó: Mészáros János

A szolnoki szabadstrand téli álomra készül, de lesz helyette más

Vincze István, a szolnoki szabadstrand vezetője érdeklődésünkre elmondta: már hetek óta dolgoznak azon, hogy felkészítsék a strandot a közelgő télre.

– A vizes helyiségek, öltözők téliesítése már megtörtént, az egyik hajót kedden vesszük ki, a másikat a jövőhéten tervezzük. A napernyőket is felszedjük, a konténer pedig utazik át a Várkonyi térre, hiszen nagy erőkkel készülünk a téli szezonra.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ahogy ugyanis már megszokhatták a szolnokiak, a Várkonyi téren idén is ott lesz a konténer, ahol két szánkózás között be lehet dobni egy kis kalóriapótlást, vagy fel lehet melegedni egy forró csoki, tea, vagy forralt bor által. Előtte azonban össze kell szerelni a konténert, bekötni a vizet, áramot, felszerelni a térfigyelő kamerákat, riasztókat.

– Várjuk a hideget, az ugyanis már biztos, hogy lesz hóágyúzás Szolnokon, úgyhogy ismét lesz lehetőség egy kis csúszkálásra a Várkonyi tér dombjain – erősítette meg Vincze István.

A strand egy része tehát tényleg nem vész el, csupán átalakul: hűsítő üdítő helyett melegítő italt kínálnak majd fürdőruhás vendégek helyett a sapkás-sálas szánkózóknak. A strand pedig téli szünetre megy és ha a vízállás is úgy akarja, akkor június 15-én újra várja a csobbanni vágyó vendégeit.