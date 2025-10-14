2 órája
Valami készül! Különös fények gyúlnak a szolnoki vadasparkban
Még zárva tart, de már alakulnak az újdonságok. Különlegességgel készülnek a szolnoki vadaspark munkatársai az újranyitásra. Íme, egy kis ízelítő...
A rajongók nem örülnek, hogy ezekben a napokban zárva tart a szolnoki vadaspark. Jó hír, hogy már nem sokáig kell várniuk a látogatóknak, ráadásul meglepetés is várja majd őket a létesítményben.
Bezárt a Bagolyvár Vadaspark. A napokban adtunk hírt arról, hogy munkálatok miatt kerül lakat az állatpark kapujára. Hogy pontosan milyen építés, beruházás zajlik, akkor még nem lehetett tudni, ám most az üzemeltető adott némi ízelítőt
Különlegesség készül a szolnoki vadasparkban
– Kedves Látogatók! Gőzerővel készülődünk! Hamarosan újra kinyitja kapuit a vadaspark, mely napközben ismét látogatható lesz. Megnyit továbbá a „NEFAG Fénypark", ami sötétedés után garantáltan elvarázsolja a kicsiket és nagyokat egyaránt – olvasható a NEFAG Zrt. közösségi oldalán.
Mint írják: további részletekkel nemsokára jönnek, addig azonban közzétettek néhány fotót a munkálatokról, az újítás mozzanatairól.
