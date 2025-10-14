október 14., kedd

Valami készül! Különös fények gyúlnak a szolnoki vadasparkban

Címkék#Bagolyvár Vadaspark#NEFAG Zrt#újdonság

Még zárva tart, de már alakulnak az újdonságok. Különlegességgel készülnek a szolnoki vadaspark munkatársai az újranyitásra. Íme, egy kis ízelítő...

Rimóczi Ágnes

A rajongók nem örülnek, hogy ezekben a napokban zárva tart a szolnoki vadaspark. Jó hír, hogy már nem sokáig kell várniuk a látogatóknak, ráadásul meglepetés is várja majd őket a létesítményben.

szolnoki vadaspark újdonság
Újdonsággal készül a szolnoki vadaspark
Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

Bezárt a Bagolyvár Vadaspark. A napokban adtunk hírt arról, hogy munkálatok miatt kerül lakat az állatpark kapujára. Hogy pontosan milyen építés, beruházás zajlik, akkor még nem lehetett tudni, ám most az üzemeltető adott némi ízelítőt

Különlegesség készül a szolnoki vadasparkban

– Kedves Látogatók! Gőzerővel készülődünk! Hamarosan újra kinyitja kapuit a vadaspark, mely napközben ismét látogatható lesz. Megnyit továbbá a „NEFAG Fénypark", ami sötétedés után garantáltan elvarázsolja a kicsiket és nagyokat egyaránt – olvasható a NEFAG Zrt. közösségi oldalán.

Mint írják: további részletekkel nemsokára jönnek, addig azonban közzétettek néhány fotót a munkálatokról, az újítás mozzanatairól.

szolnoki vadaspark fénypark
Megnyit majd a „NEFAG Fénypark" is, a részletei már láthatók...
Forrás: NEFAG Zrt. Facebook-oldala

