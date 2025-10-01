Zsákutcává alakítják ezt a forgalmas szolnoki utcát? A szakértői vélemény is megérkezett

Megnövekedett teherforgalomra, száguldozásra, zajra panaszkodtak nemrég hírportálunknak a szolnoki Zöldfa utca lakói. Mint írtuk, a helybelieket az zavarja, hogy a pár évtizeddel korábban még csendes utca átjáróházzá vált azóta, hogy a közeli Nagysándor József és Újszászi úton lévő ipari részek kiépültek. Az ott elhelyezkedő telepeket ugyanis jellemzően a Zöldfa utcán keresztül közelítik meg. Az általunk megkérdezett utcabeliek a helyzet rendezését sürgették, akár azzal is, hogy zsákutcává alakítsák a Zöldfát.

Zsákutcává válhat a szolnoki Zöldfa utca? Egy szakértői audit dönthet a kérdésben

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Az illetékesek az ügyről eddig is tudtak, és nem is tétlenkedtek. Mint a polgármesteri hivatal közlekedési osztálya a Szoljon.hu-val korábban közölte, annak idején a helyiek kérésére forgalomcsillapítót és sebességkorlátozó táblát helyeztek ki, ám a szabályok betartatása már nem rajtuk múlik. Közlésük szerint az útszakaszon a folyamatos, fokozott közúti ellenőrzés jelentene tartós megoldást a gyorshajtások és a teherautó-forgalom visszaszorítására.

Szakértők szerint nem javasolt a szolnoki Zöldfa utca zsákutcává alakítása

Mint írtuk, korábbi megkeresésünkkor még folyamatban volt az a szakértői vizsgálat, amellyel a Zöldfa utca forgalomcsillapítását mérték fel. A hivatal szerdán a Szoljon.hu-t arról tájékoztatta, hogy az audit elkészült. Annak értelmében vélhetően nem válik zsákutcává a helyszín.

A hivatal által megbízott szakértők megállapították, hogy a Zöldfa utca hálózati elhelyezkedéséből adódóan nagyobb forgalmat bonyolít, mint egy hasonló kiépítettségű, kedvezőbb fekvésű lakóutca. Helyi közúthálózatban betöltött szerepe miatt becsült átlagos forgalma 250-300 jármű naponta. Megfigyeléseik alapján az utcában döntően személyautók, kistehergépjárművek és kerékpárosok közlekednek. És minthogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek ki vannak tiltva az útszakaszról, a lakók erre vonatkozó panaszait közlekedésrendészeti eszközökkel lehet orvosolni.

Közölték, a szakértők szerint a Zöldfa utca az Újszászi úton keresztül a Thököly út és a Nagysándor József utca közötti összeköttetést biztosítja, mely a 32-es főút bevezető szakaszának terheltségét figyelembe véve – városi viszonylatban – kedvezőbb eljutási időt tesz lehetővé. És mert így a két városrész között kedvező alternatívát jelent, zsákutcává alakítása nem javasolt.