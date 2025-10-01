Ezekben az órákban kerülje az ügyintézést a jászberényi kormányablakban

Áramszünet miatt október 2-án, csütörtökön 10 és 12 óra között szünetel az ügyfélfogadás a Szabadság tér 16. szám alatt található jászberényi kormányablakban – tájékoztatott közösségi oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal.

Rövid idei szünetel az ügyfélfogadás a jászberényi kormányablakban

Fotó: MW Archív / Forrás: Illusztráció

A megjelölt időszakban az ügyintézők a kérelemnyomtatványokat kiadják, valamint szóbeli tájékoztatást nyújtanak. A legközelebbi ügyintézési helyszín a Jászárokszállás, Árpád tér 1. valamint a Jászfényszaru, Szabadság tér 1. szám alatt található kormányablak.