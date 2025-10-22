Lovak, fogatok és közösségi összefogás – így született meg Abony új hagyománya

Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a szüreti felvonulás egy helyi civil kezdeményezésnek köszönhetően valósulhatott meg október 11-én. A város utcáin és terein díszes fogatok és lovasok vonultak végig, érintve a település több pontját is. Az eseményt követően egy közel kétszáz fős jótékonysági bál várta az érdeklődőket.

A szüreti felvonulás szombaton zajlott, melynek keretében számtalan lovas és fogat vonult fel a városban

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Szüreti felvonulás Abonyban

– Nagy öröm számomra, hogy a városvezetésnek ismét módja és lehetősége van egy remek magánkezdeményezés mellé állni – fogalmazta meg Pető Zsolt polgármester. Hozzátette, bízik benne, hogy az esemény hagyománnyá válik, és a jövőben is otthonra talál a városban.

Pörgős szoknyák és díszes fogatok alapozták meg az igazi szüreti hangulatot

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

Már kora reggel, 8 órától gyülekeztek a lovasok és a díszes fogatok a vásártéren, ahonnan 10 órakor indult el a szüreti menet. A felvonulás útvonala több városrészt is érintett: a Mátyás király utat, a Kécskei utat, a Hunyadi utat, majd 11 órától a Kossuth téren várta őket a legtöbb érdeklődő, ahol a családok közelről is megcsodálhatták a csapatot. Innen a menet a Szelei úton, a Táncsics Mihály úton, a Radák Katalin úton, az Erzsébet Királyné úton és a Szapáry úton haladt tovább. A menet biztonságáról, és a forgalmi rend biztosításáról a helyi rendőrök és a polgárőrök gondoskodtak. A polgármester szerint minden óramű pontossággal működött, köszönhetően a szakembereknek, akik kitűnően végezték munkájukat.

A helyi rendőrök és polgárőrök biztosították az esemény zavartalan lebonyolítását

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

– Ismét fantasztikus érzés ma abonyinak lenni, érezni a közösség erejét. Sokan érkeztek hozzánk a környező településekről, más megyékből, de az ország messzi tájairól is. Így viszik ők is jó hírét Abonynak. Köszönet illet minden fogatost és lovast, a csikósokat, betyárokat, pónisokat, a Mucsi családot, akik biztosították a Vásárteret helyszínként és a pónisimogatót is – hangsúlyozta a városvezető.

A felvonulást követően jótékonysági bálnak adott otthont a város

Forrás: Pető Zsolt Facebook-oldala

A felvonulást jótékonysági bál követte

A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában mintegy 200 fő gyűlt össze, a helyszínen ugyanis megrendezték az I. Abonyi Lovas Jótékonysági Bált. A város hivatalos oldala szerint, a résztvevők hajnalig mulattak, és remek hangulatban telt az esemény. A bál fővédnöke Tóthné Somodi Ildikó volt, az általános iskola főigazgatója. A szervezők a bevételt az oktatási intézménynek ajánlották fel.