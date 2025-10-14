október 14., kedd

Szüreti kerülő

Táncolva kerülték körbe a településüket: szüreti felvonulást tartottak Tiszajenőn – galériával

A falu apraja-nagyja az utcákra vonult Tiszajenőn az elmúlt hétvégén. Rosszra nem kell gondolni, csupán régi hagyományokat elevenítettek fel a településen élők. Szüreti felvonulást tartottak, ahol a hangulat garantáltan kiváló volt.

Rimóczi Ágnes

Térültek-fordultak, jöttek-mentek és kerültek jobbra, kerültek balra. Nótáztak, táncoltak, ettek, ittak, mulatoztak. Így zajlott a szüreti felvonulás Tiszajenőn.

szüreti felvonulás tiszajenő
Végigtáncolták a település utcáit a szüreti felvonulás táncosai
Forrás: Tiszajenői Kalendárium/Facebook

Körbetáncolták a falut a szüreti felvonuláson

Táncosok, lovasok, gyalogosok vonulnak végig szombaton Tiszajenő utcáin. Huszadik alkalommal rendezték meg Szüreti kerülő elnevezésű rendezvényt, melyen szinte az egész település lakossága részt vett.

Mosolygós hangulatot teremtettek az óvodások, látványos felvonulást tartottak a lovasok és fogatosok, a táncosok pedig mindenkit arra invitáltak, hogy ropják velük együtt. Voltak vállalkozó kedvűek, valóságos kavalkád kerekedett az utcákon.

Tiszajenői szüreti felvonulás, 2025

Fotók: Tiszajenői Kalendárium

A fergeteges hangulat mellett ínycsiklandozó finomságok várták a felvonulókat, mulatozókat.

Az esemény napján este is folytatódott a mulatság, akkor rendezték meg ugyanis a helyi, Jó Pásztor Római Katolikus Óvoda bálja.

