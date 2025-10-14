Táncolva kerülték körbe a településüket: szüreti felvonulást tartottak Tiszajenőn – galériával

Térültek-fordultak, jöttek-mentek és kerültek jobbra, kerültek balra. Nótáztak, táncoltak, ettek, ittak, mulatoztak. Így zajlott a szüreti felvonulás Tiszajenőn.

Végigtáncolták a település utcáit a szüreti felvonulás táncosai

Forrás: Tiszajenői Kalendárium/Facebook

Körbetáncolták a falut a szüreti felvonuláson

Táncosok, lovasok, gyalogosok vonulnak végig szombaton Tiszajenő utcáin. Huszadik alkalommal rendezték meg Szüreti kerülő elnevezésű rendezvényt, melyen szinte az egész település lakossága részt vett.

Mosolygós hangulatot teremtettek az óvodások, látványos felvonulást tartottak a lovasok és fogatosok, a táncosok pedig mindenkit arra invitáltak, hogy ropják velük együtt. Voltak vállalkozó kedvűek, valóságos kavalkád kerekedett az utcákon.