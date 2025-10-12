Rendkívüli támogatást nyúlt Szolnok a nyugdíjasoknak és az iskolakezdéshez is: itt van minden tudnivaló

Október 1-jétől igényelhető a nyugdíjasok számára rendkívüli települési támogatás Szolnokon – írta közleményében a vármegyeszékhely önkormányzata. A hozzájárulást azok kérhetik, akik betöltötték 65. életévüket, szolnoki lakóhellyel rendelkeznek vagy életvitelszerűen a városban élnek. Emellett öregségi nyugdíjat, rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást kapnak. Illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 ezer forintot.

Rendkívüli települési támogatás Szolnokon: a nyugdíjasok november 15-ig kérhetik a hozzájárulást

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Hogyan kell igényelni a települési támogatást Szolnokon?

A települési támogatást formanyomtatványon lehet igényelni november 15-ig. A nyomtatvány elérhető a város hivatalos oldalán is, valamint a polgármesteri hivatal szociális támogatások osztályán. A kérelmet személyesen az előbb említett részlegen lehet leadni, valamint postán az 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. címre, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve. Vagy e-mailen a [email protected].

Mekkora összegű a rendkívüli települési támogatás Szolnokon a nyugdíjasoknak?

Mint a közleményben írták, egy nyugdíjas 20 ezer forintot kap, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem alacsonyabb 100 ezer forintnál, és 15 ezer forintot, ha 150 ezer forintnál.

Habár évente egyszer, július 1. és augusztus 31. között lehet Szolnokon rendkívüli települési tanévkezdési támogatást igényelni, azt a közgyűlés döntése értelmében idén október 31-ig lehet kérni. Ennek folyamata azonos a nyugdíjasok támogatásának igénylésével, egyedül a formanyomtatvány más, utóbbi itt érhető el.

Kik kaphatnak tanévkezdési támogatást Szolnokon?

Tanévkezdési támogatásra azok a szülők jogosultak Szolnokon, akik itteni lakóhellyel rendelkeznek, gyermeküket otthon nevelik, illetve törvényes képviselőnek számítanak, és akik családjában az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb 150 ezer forintnál. Fontos az is, hogy ez a hozzájárulás kizárólag olyan gyerekek után jár, akik szeptemberben kezdik vagy folytatják alap- vagy középfokú tanulmányaikat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mekkora a tanévkezdési támogatás mértéke?

A támogatás mértéke gyermekenként 20 ezer forint, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 70 ezer forintot. 15 ezer forint, ha 70 és 100 ezer forint között van, és 10 ezer forint, ha 100 és 150 ezer forint között.