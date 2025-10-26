október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téli gumi

43 perce

Felesleges rá költeni? Itt van az igazság a gumicseréről!

Címkék#biztonság#téli gumiabroncs#Hankook#hőmérséklet#gumiabroncs

Már ilyenkor is gyakoriak az időjárási szélsőségek: nappal kellemes hőmérsékletet mérhetünk, hajnalban akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Ez komoly kockázatot jelenthet a közlekedésben. A legtöbb gumiabroncs-gyártó idén is arra biztatja az autósokat, hogy még az első komoly fagyok előtt gondoskodjanak a téli gumik felszereléséről.

Szoljon.hu

Kell téli gumi? Megoszlanak a vélemények. Sokan úgy vélekednek, hogy már nincsenek olyan kemény telek, hogy ez indokolt legyen. Mások szerint jobb az előrelátás. Cikkünkből kiderül, hogyan vélekednek a gumiabroncs-gyártók.

téli gumi: ekkor cserljünk!
Téli gumi: 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a cserét
Fotó: Nagy Balázs / Forrás:  Illusztráció / MW archív

Ne feledjük: nem csak a hó számít

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a téli gumik csak a havas utakra valók, holott valójában a 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a cserét. A nyári abroncsok hidegben veszítenek rugalmasságukból, így jelentősen romlik a tapadásuk nedves vagy jeges úton. Erre nemrég a Hankook prémium gumiabroncs-gyártó is felhívta a figyelmet.

A téli gumi több mint kényelmi kérdés

Amint a témáról szóló közleményükben olvasható: a téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele. A 7 fok alatti hőmérsékleteknél a nyári abroncsok anyagtulajdonságaik miatt már nem képesek megfelelő tapadást biztosítani. A korszerű téli gumik ezzel szemben speciális mintázatuk és anyagösszetételük révén rövidítik a fékutat, növelik a jármű stabilitását, és csökkentik a balesetek kockázatát a hideg hónapokban.

Előzzük meg a sorban állást

Az időben elvégzett gumicsere nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem kényelmi szempontból is előnyös. A szezon csúcsán a szervizek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is gyakran túlterheltek, ezért aki késlekedik, hosszú heteket is várhat egy szabad időpontra. A korai váltással a szakembereknek több idejük marad ellenőrizni az abroncsok mellett a teljes gépjárművet, és a rejtett problémák is hamarabb felszínre kerülhetnek.

Több szempontból is előnyös

A jól megválasztott téli gumi nemcsak biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, hanem gazdasági előnyöket is nyújt.

– Az alacsonyabb gördülési ellenállás révén csökken az üzemanyag-fogyasztás, miközben a futómű kímélése és az abroncs hosszabb élettartama hosszú távon a költségeket is mérsékelheti – hangsúlyozzák a szakemberek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu