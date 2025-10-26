43 perce
Felesleges rá költeni? Itt van az igazság a gumicseréről!
Már ilyenkor is gyakoriak az időjárási szélsőségek: nappal kellemes hőmérsékletet mérhetünk, hajnalban akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Ez komoly kockázatot jelenthet a közlekedésben. A legtöbb gumiabroncs-gyártó idén is arra biztatja az autósokat, hogy még az első komoly fagyok előtt gondoskodjanak a téli gumik felszereléséről.
Kell téli gumi? Megoszlanak a vélemények. Sokan úgy vélekednek, hogy már nincsenek olyan kemény telek, hogy ez indokolt legyen. Mások szerint jobb az előrelátás. Cikkünkből kiderül, hogyan vélekednek a gumiabroncs-gyártók.
Ne feledjük: nem csak a hó számít
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a téli gumik csak a havas utakra valók, holott valójában a 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a cserét. A nyári abroncsok hidegben veszítenek rugalmasságukból, így jelentősen romlik a tapadásuk nedves vagy jeges úton. Erre nemrég a Hankook prémium gumiabroncs-gyártó is felhívta a figyelmet.
A téli gumi több mint kényelmi kérdés
Amint a témáról szóló közleményükben olvasható: a téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele. A 7 fok alatti hőmérsékleteknél a nyári abroncsok anyagtulajdonságaik miatt már nem képesek megfelelő tapadást biztosítani. A korszerű téli gumik ezzel szemben speciális mintázatuk és anyagösszetételük révén rövidítik a fékutat, növelik a jármű stabilitását, és csökkentik a balesetek kockázatát a hideg hónapokban.
Előzzük meg a sorban állást
Az időben elvégzett gumicsere nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem kényelmi szempontból is előnyös. A szezon csúcsán a szervizek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is gyakran túlterheltek, ezért aki késlekedik, hosszú heteket is várhat egy szabad időpontra. A korai váltással a szakembereknek több idejük marad ellenőrizni az abroncsok mellett a teljes gépjárművet, és a rejtett problémák is hamarabb felszínre kerülhetnek.
Több szempontból is előnyös
A jól megválasztott téli gumi nemcsak biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, hanem gazdasági előnyöket is nyújt.
– Az alacsonyabb gördülési ellenállás révén csökken az üzemanyag-fogyasztás, miközben a futómű kímélése és az abroncs hosszabb élettartama hosszú távon a költségeket is mérsékelheti – hangsúlyozzák a szakemberek.