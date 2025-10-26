Felesleges rá költeni? Itt van az igazság a gumicseréről!

Kell téli gumi? Megoszlanak a vélemények. Sokan úgy vélekednek, hogy már nincsenek olyan kemény telek, hogy ez indokolt legyen. Mások szerint jobb az előrelátás. Cikkünkből kiderül, hogyan vélekednek a gumiabroncs-gyártók.

Téli gumi: 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a cserét

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció / MW archív

Ne feledjük: nem csak a hó számít

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a téli gumik csak a havas utakra valók, holott valójában a 7 Celsius-fok alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a cserét. A nyári abroncsok hidegben veszítenek rugalmasságukból, így jelentősen romlik a tapadásuk nedves vagy jeges úton. Erre nemrég a Hankook prémium gumiabroncs-gyártó is felhívta a figyelmet.

A téli gumi több mint kényelmi kérdés

Amint a témáról szóló közleményükben olvasható: a téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele. A 7 fok alatti hőmérsékleteknél a nyári abroncsok anyagtulajdonságaik miatt már nem képesek megfelelő tapadást biztosítani. A korszerű téli gumik ezzel szemben speciális mintázatuk és anyagösszetételük révén rövidítik a fékutat, növelik a jármű stabilitását, és csökkentik a balesetek kockázatát a hideg hónapokban.

Előzzük meg a sorban állást

Az időben elvégzett gumicsere nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem kényelmi szempontból is előnyös. A szezon csúcsán a szervizek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is gyakran túlterheltek, ezért aki késlekedik, hosszú heteket is várhat egy szabad időpontra. A korai váltással a szakembereknek több idejük marad ellenőrizni az abroncsok mellett a teljes gépjárművet, és a rejtett problémák is hamarabb felszínre kerülhetnek.

Több szempontból is előnyös

A jól megválasztott téli gumi nemcsak biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, hanem gazdasági előnyöket is nyújt.

– Az alacsonyabb gördülési ellenállás révén csökken az üzemanyag-fogyasztás, miközben a futómű kímélése és az abroncs hosszabb élettartama hosszú távon a költségeket is mérsékelheti – hangsúlyozzák a szakemberek.