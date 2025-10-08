Megérkeztek a fagyos reggelek, de a Lidl most fillérekért adja a növénymentő csodát

október 8., szerda

Eljött az ideje, hogy téliesítsük a kertünket, gondoskodjunk a növényeinkről. Ha van hely – például garázs vagy pince – a cserepes darabokat könnyű védett helyre tenni. De mi a helyzet a kisebb, földbe ültetett növényekkel? Ezek védelmére jó megoldás a téli növénytakaró. Most könnyen, és olcsón beszerezhetjük ezt az eszközt.

Szoljon.hu

Megérkeztek a csípős reggelek, így itt az ideje biztonságba helyezni a kinti növényeinket. A Lidl szuper termékkel segít a teleltetésben. Cikkünkből kiderül, mennyiért jutunk téli növénytakaróhoz.

téli növénytakaró Lidl
Mi a helyzet a kisebb, földbe ültetett növényekkel télen? Ezek védelmére jó megoldás a téli növénytakaró. Most könnyen beszerezhetjük ezt az eszközt
Fotó: Illusztráció / Czinege Melinda (MW archív)

– Az elmúlt hétvégén rendezgettem a kertünket, de egyelőre a növények még kinn maradtak. Előbb-utóbb biztonságba kell helyezni azokat, védve az esetleges lehűlés, fagyok ellen. Elgondolkodtam, hogy csak takarófóliát teszek rájuk – mesélte egy szolnoki hölgy.

Téli növénytakaró: három az egyben

Neki és természetesen sok más kertészkedőnek kiváló lehetőség, hogy kipróbálja azt a téli növénytakarót, amit most a Lidl kínál. Csütörtöktől az üzlet polcaira kerül a strapabíró segédeszköz, a három darabos csomag ára mindössze 999 forint, ami különösen kedvező ajánlatnak számít a piacon.

Egy-egy huzat mérete körülbelül 75x80 centiméter, így ideális kisebb bokrok, fűszernövények vagy akár dézsás dísznövények téliesítéséhez.

Miért fontos a növények téli védelme?

A növényhuzat nem csupán kiegészítő, hanem alapvető eszköz a kert téliesítésében. Ahogyan a Mindmegette.hu témában íródott cikkében olvasható: a hideg hónapokban a fagy, a szél és a kiszáradás komoly károkat okozhat a növényekben, különösen a fiatalabb, érzékenyebb példányoknál. 

A megfelelő védelem nélkül a növények könnyen elfagyhatnak, ami tavasszal akár a teljes pusztulásukhoz is vezethet. A téli takaró megóvja őket a szélsőséges időjárási viszonyoktól, legfőképpen a széltől és a hidegtől.

Egy jól megválasztott huzat tehát nemcsak esztétikai, hanem gazdasági szempontból is hasznos befektetés.

