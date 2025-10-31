október 31., péntek

Megerősített helyi járatok

3 órája

Ünnepi hétvége: sűrített menetrend és temetői járatok Szolnokon

Címkék#MÁV#Halottak napja#menetrend

A Mindenszentek és Halottak napja idején a szokásosnál nagyobb utasforgalomra számít a MÁV-csoport. Szolnok vármegyében is megerősített InterCity járatok közlekednek, a városban pedig temetői buszok segítik az emlékezők eljutását.

Major Angéla

A kegyeli ünnepek és az őszi szünet utolsó napja miatt az átlagosnál jóval többen utaznak a hétvégén vonatokkal és távolsági buszokkal. A MÁV-csoport ezért arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg az utazást, használják a MÁV+ applikációt vagy az emma.mav.hu felületet, és lehetőség szerint elővételben váltsák meg jegyüket. A vasúttársaság az előre megváltott helyjegyek alapján tudja növelni a férőhelyek számát. A településeken belül temetői buszok segítik a közlekedést.

temetői buszok
Sűrített menetrend, temetői buszok segítik az utazókat a Mindenszentek és a Halottak Napján
Fotó: Lehoczky Péter

Temetői buszok indulnak a halottak napján

Szolnok vármegyében több vonal is érintett, a megerősített InterCity járatok elsősorban a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest útvonalon közlekedő Tokaj IC-t, valamint a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény IC-t érintik. Ezek a járatok a szokásosnál több kocsival indulnak, különösen az őszi szünet utolsó napján, november 2-án.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A vasúti forgalom folyamatos figyelését a MÁV Országos Haváriaközpontja végzi. Amennyiben szükséges, a társaság operatív intézkedésekkel vagy MÁVBUSZ pótlójáratokkal segíti az utasok eljutását.

Szolnok városában november 1-jén és 2-án temetői buszok járnak, hogy könnyítsék a közlekedést az emlékező időszakban. A temetői buszok Szolnokon 80 percenként indulnak Széchenyi városrész és Szandaszőlős irányából, közvetlenül a temetők környezetét érintve. A járatok különösen azok számára jelentenek segítséget, akik autó nélkül vagy nehezebben jutnának el szeretteik sírjához.

Más városokban is módosított vagy sűrített menetrend segíti a temetők megközelítését. A temetői járatokról érdemes indulás előtt tájékozódni.

 

