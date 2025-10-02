A polgármester hadat üzent a rosszfiúknak, olyan technikát vetnek be, amivel semmi sem marad titokban

A város és lakói biztonsága érdekében egyre nagyobb számban vannak jelen a térfigyelő kamerák Túrkevén. Ezúttal a Pákász Ösvény mentén helyeztek ki 12 darab korszerű, arcfelismerésre is alkalmas megfigyelő rendszert, hogy fokozottan védjék ezt a területet is a rongálóktól. Az új kamerák gyorsan bebizonyították „milyen jól látnak”, a polgármesternek pedig elfogyott a türelme.

Jól dolgoznak a térfigyelő kamerák Túrkevén – gyorsan lebuktatták a rongalókat a Pákász Ösvényen

Fotó: Sallai R. Benedek / Forrás: Beküldött

Gyorsan bebizonyosodott, mennyire hasznosak a térfigyelő kamerák Túrkevén

Röviddel azután, hogy a biztonságtechnikai cég bejelentette az új kamerák felszerelését a Pákász Ösvényen, kiderült, mekkora jelentőséggel is bírnak ezek az eszközök. Sallai R. Benedek ugyanis hosszú bejegyzést osztott meg saját közösségi oldalán, melyben egy rongálás kapcsán zéró toleranciát hirdetett a további hasonló esetekben.

A pákászösvényen történt egy rongálás, garázdaság, lakossági bejelentésből értesültem az egészről, aminek természetesen megnéztük a hátterét. A térfigyelő kamerarendszer itt is működik most már, így teljes mértékben felismerhető az a társaság, aki a kárt okozta.

A polgármester elmondása szerint korábban sokszor toleráns volt az ilyen esetekben és nem tett feljelentést, ám ennek a jövőben vége.

„Ezúton szeretném tájékoztatni a város érintett lakosságát, hogy a megértő jellegű magatartásom végére értem, innentől kezdve minden egyes táblakiszedés, kukarugdosás, fakivágás után feljelentést fogunk tenni, ha a tudomásunkra jut” – közölte.

Túrkevén már most 70 térfigyelő kamera van, és a polgármester tájékoztatása szerint hamarosan az összes egyidejűleg is üzemel majd. Így nem túlzás azt állítani, hogy folyamatos megfigyelés biztosítja a város lakóinak és értékeinek biztonságát, hiszen ezek segítségével könnyen és gyorsan beazonosítható lesz bármilyen elkövető – legyen az felnőtt, vagy fiatal korú.

A most felszerelt kamerák ráadásul a 4K-s felbontásnak köszönhetően nem csak részletgazdag képet adnak de infravörös LED-ek segítségével akár 30-80 méterig is látnak sötétben – így az éjszaka leple alatt garázdálkodók sem maradnak rejtve. Az intelliens felismerő funkciójuknak köszönhetően meg tudják különböztetni a járműveket és az embereket, riasztást tudnak adni gyanús mozgás esetén és nem csak az időjárás viszontagságainak állnak ellen, de vandálbiztos kialakításuknak köszönhetően a külső behatásoknak is ellenállnak.