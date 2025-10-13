Gyermekekre jelenthet veszélyt ez a termék – mutatjuk, mit ne tegyen lurkója tányérjába

Termékvisszahívás történt a Müller Drogériánál. Egy gyermekek részére készült élelmiszerrel volt baj.

Termékvisszahívás történt a Müller Drogériánál. Ez volt a problémás termék

Forrás: https://nkfh.gov.hu/

„Kérjük, amennyiben a termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!” – így szól a termékvisszahívás leírása. Egészen pontosan úgy hangozna, hogy a vásárló ne adja oda gyermekének. A szóban forgó termék ugyanis egy gyermekétel.

Termékvisszahívás: veszélyben a gyerekek

Ahogy arról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság beszámolt: a Müller Drogéria Magyarország Bt. jelentett problémát október 8-án Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig elnevezésű termékkel kapcsolatban.

A leírás szerint a probléma, hogy idegen anyagok fordultak elő a termékben. Ezért történt haladéktalanul visszahívás a fogyasztóktól.

Íme: ez a problémás étel

Hogy pontosan melyik termék rejthet bajt a gyermekek számára?

Márka: Himmeltau

Kiszerelés: 500 g

Termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

Minőségmegőrzési idők: 2026.07.02.

Ilyen terméket akár Szolnokon is vásárolhattunk, ezért legyünk nagyon figyelmesek!