Gyermekekre jelenthet veszélyt ez a termék – mutatjuk, mit ne tegyen lurkója tányérjába
Egy kifejezetten gyermekek számára készített termék esetében jeleztek problémát. Az ételből akár Szolnokon is lehetett vásárolni. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit.
Termékvisszahívás történt a Müller Drogériánál. Egy gyermekek részére készült élelmiszerrel volt baj.
„Kérjük, amennyiben a termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!” – így szól a termékvisszahívás leírása. Egészen pontosan úgy hangozna, hogy a vásárló ne adja oda gyermekének. A szóban forgó termék ugyanis egy gyermekétel.
Termékvisszahívás: veszélyben a gyerekek
Ahogy arról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság beszámolt: a Müller Drogéria Magyarország Bt. jelentett problémát október 8-án Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig elnevezésű termékkel kapcsolatban.
A leírás szerint a probléma, hogy idegen anyagok fordultak elő a termékben. Ezért történt haladéktalanul visszahívás a fogyasztóktól.
Íme: ez a problémás étel
Hogy pontosan melyik termék rejthet bajt a gyermekek számára?
Márka: Himmeltau
Kiszerelés: 500 g
Termék eredete: Kína
Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
Forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.
Minőségmegőrzési idők: 2026.07.02.
Ilyen terméket akár Szolnokon is vásárolhattunk, ezért legyünk nagyon figyelmesek!
