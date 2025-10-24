26 perce
„Jelentsék, ha látják!” – tiltott állateladás árnyékolta be a jászapáti forgatagot
Fontos közlemény jelent meg a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. közösségi oldalán. Lakossági bejelentés alapján kiderült, hogy kiskutyákat próbáltak becsempészni és értékesíteni az októberi vásárban Jászapátin. Ez azonban tiltott tevékenység.
Nem lehet elégszer felhívni az állampolgárok figyelmét a jogkövető magatartásra. Ezt tette a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. is, miután tudomásukra jutott, hogy egyesek tiltott tevékenységgel próbálkoztak a legutóbbi vásárban.
Komoly következménye lehet a tiltott tevékenységnek
– Lakossági bejelentés alapján tudomásunkra jutott, hogy az október 5-én, vasárnap megrendezett Jászapáti Országos Állat- és Kirakodó Vásárba több kiskutyát becsempésztek és értékesíteni próbáltak – írta közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felhívták a figyelmet, hogy az ilyen cselekmény jogsértő.
2024. november 15-től tilos kutyát, házi macskát, valamint vadon befogott madarakat forgalmazni, vagy árusítani az állatvásárokon. Beoltatlan, chip nélküli állatok vásárban történő elajándékozása is tilos.
A cég arra kéri a vásárlátogatókat, amennyiben jogsértést tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a közterület-felügyeletnek a +36 30 618 8583-as telefonszámon.
