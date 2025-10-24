„Jelentsék, ha látják!” – tiltott állateladás árnyékolta be a jászapáti forgatagot

Nem lehet elégszer felhívni az állampolgárok figyelmét a jogkövető magatartásra. Ezt tette a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. is, miután tudomásukra jutott, hogy egyesek tiltott tevékenységgel próbálkoztak a legutóbbi vásárban.

Kölyökkutyákat próbáltak értékesíteni a jászapáti vásárban. Ez azonban tiltott tevékenység

Fotó: Illusztráció / Forrás: Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Facebook-oldala

Komoly következménye lehet a tiltott tevékenységnek

– Lakossági bejelentés alapján tudomásunkra jutott, hogy az október 5-én, vasárnap megrendezett Jászapáti Országos Állat- és Kirakodó Vásárba több kiskutyát becsempésztek és értékesíteni próbáltak – írta közösségi oldalán a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felhívták a figyelmet, hogy az ilyen cselekmény jogsértő.

2024. november 15-től tilos kutyát, házi macskát, valamint vadon befogott madarakat forgalmazni, vagy árusítani az állatvásárokon. Beoltatlan, chip nélküli állatok vásárban történő elajándékozása is tilos.

A cég arra kéri a vásárlátogatókat, amennyiben jogsértést tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék azt a közterület-felügyeletnek a +36 30 618 8583-as telefonszámon.