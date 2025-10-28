Minden autóst érint a hír: lezárják a szolnoki hidat, itt vannak a részletek!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint október 29-én, szerda reggel 8 órától csütörtök délután 16 óráig javítási munkálatok zajlanak majd a Szolnok–Jászkisér összekötő út 0+2093 kilométerszelvénynél, a városi Tisza-híd Szolnok belváros felőli hídfőjénél. Mint a közleményből kiderült, a külső vállalkozó bevonásával végzett beavatkozás a híd dilatációs szerkezetét érinti. A javítás ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás lép életbe.

Félpályás útlezárás lesz érvényben a szolnoki Tisza-híd belváros felőli oldalán

Forrás: Beküldött fotó

Érdemes lehet kerülni a Tisza-híd felújítása miatt

Nappal jelzőőrök, este és éjszaka pedig forgalomirányító lámpák szabályozzák majd a váltakozó irányú forgalmat. A helyszínen továbbá veszélyt jelző, tilalmi és elkorlátozó táblák figyelmeztetnek.

A közútkezelő külön felhívja a figyelmet arra, hogy a híd városi közlekedésben betöltött szerepe miatt komoly torlódások várhatóak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat:

a Szent István hidat a 4-es főút déli elkerülő szakaszán, vagy

a Szapáry hidat az M4-es gyorsforgalmi út északi elkerülőjén.

Az ütemezés időjárásfüggő, szükség esetén módosulhat. Az aktuális forgalmi helyzetről az ÚTINFORM szolgálatnál (+36–1–336–2400) és a www.utinform.hu oldalon lehet tájékozódni.

A közútkezelő a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri a munkálatok idejére.