Új támogatás

1 órája

Akár 19 millió forint járhat helyi vállalkozóknak – ne maradjon le róla!

Címkék#Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület#helyi termelők#pályázat#helyi termékek

Most éljen a lehetőséggel! A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület pályázatán 2 és 19 millió forint közötti támogatást nyerhetnek azok az Örményesen és Kuncsorbán működő egyéni vagy társas vállalkozások, melyek helyi termékek előállításával, értékesítésével foglalkoznak. Mire lehet költeni, kik vehetnek részt a pályázatban és milyen fontos tudnivalók vannak ezzel kapcsolatban? Utánajártunk!

Avar Vanda
Több pénzből több "mosolygós befőtt" juthat el több vásárlóhoz. A pályázat erre is jó.

Fotó: Nagy Balázs

Október 30. és november 12. között lesz az első benyújtási szakasza a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület „Helyi termék előállításának támogatása” című pályázatának, amelyhez a mintegy 70 milliós forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés biztosítja. A pályázat célja, hogy a helyben készült élelmiszerek, kézműves portékák és egyéb helyi termékek jobb minőségben, nagyobb mennyiségben, korszerű körülmények között juthassanak el a piacra – így erősödik a helyi gazdaság, és a munkahelyek is biztonságban maradnak.

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület pályázatán
Akár 19 millió forint támogatást is lehet nyerni Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület pályázatán
Fotó: Nagy Balázs

Tisza-menti Leader pályázat: kik, mire, mennyire, hogyan pályázhatnak?

Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a pályázaton csak azok a betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit Kft-k, nonprofit részvénytársaságok, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek és mezőgazdasági őstermelők  vehetnek részt, akik benne vannak a Kedvezményezettek Nyilvántartási Rendszerében. Ehhez pedig először elektronikusan kell regisztrálni a Magyar Államkincstár e-kérelmi rendszerén keresztül (KAÜ-s azonosítással), ami gyakorlatilag egy kötelező „belépő” a pályázaton való részvételhez.

Érdemes minél előbb elvégezni a regisztrációt és utánajárni minden fontos teendőnek (ezekről bővebben ezen a linken olvashat), ugyanis a 70 millió forintos keretösszegből összesen 25 projektet támogatnak. 

A 2 és 19 millió forint közötti összeget az alábbiakra lehet felhasználni:

  • helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kötődő eszközök és gépek beszerzésre; 
  • helyi termék előállításhoz, értékesítéshez, tárolásához kötődő új épület vagy építmény építésére, 
  • meglévő épület vagy építmény bővítésére, korszerűsítésére, felújítására lehet felhasználni.

Amit még fontos tudni a Tisza-menti Leader pályázatról

A fenti információkon túl azt is érdemes mérlegelni, hogy a támogatás vissza nem térítendő, és tételes költségelszámolás alapján fizetik ki a pályázónak – vagyis csak a számlával igazolt, jóváhagyott kiadásokat térítik meg, a maximális támogatási arányig, ami 65%. Vagyis az igénylőnek saját forrásból biztosítania kell  35% önerőt.

Összefoglalva tehát a legfontosabbakat:

  • A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges
  • A pályázaton azok vehetnek részt, akik helyi termékek előállításával, értékesítésével foglalkoznak
  • Összesen 70 millió forintos keretből 25 projektetk támogatnak
  • A részvételhez szükséges 35% önerő
  • A támogatás vissza nem térítendő
  • Az első benyújtási szakasz 2025. október 30. és november 12. között lesz.
    Ez a pályázati lehetőség egyike azoknak az eszközöknek, melyekkel a magyar kormány tudatosan támogatja a hazai vállalkozókat, termelőket, különösen a vidéki térségekben. A cél az, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem olyan településeken is erősödjön a gazdasági aktivitás, ahol helyi termékek előállítása, tárolása, értékesítése hagyományosan fontos, ugyanakkor fejlesztésre szorul.

A mostani támogatás kiváló esély arra, hogy a helyi vállalkozások szintet lépjenek: modernebb eszközökkel, új lehetőségekkel és biztosabb háttérrel vághassanak neki a jövőnek. Aki él a lehetőséggel, az nemcsak a saját cégét erősíti, hanem a térség gazdaságát is – hiszen minden helyben maradó érték közös nyereség. 

 

