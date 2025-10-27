Akár 19 millió forint járhat helyi vállalkozóknak – ne maradjon le róla!

Október 30. és november 12. között lesz az első benyújtási szakasza a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület „Helyi termék előállításának támogatása” című pályázatának, amelyhez a mintegy 70 milliós forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés biztosítja. A pályázat célja, hogy a helyben készült élelmiszerek, kézműves portékák és egyéb helyi termékek jobb minőségben, nagyobb mennyiségben, korszerű körülmények között juthassanak el a piacra – így erősödik a helyi gazdaság, és a munkahelyek is biztonságban maradnak.

Akár 19 millió forint támogatást is lehet nyerni Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület pályázatán

Fotó: Nagy Balázs

Tisza-menti Leader pályázat: kik, mire, mennyire, hogyan pályázhatnak?

Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a pályázaton csak azok a betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit Kft-k, nonprofit részvénytársaságok, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek és mezőgazdasági őstermelők vehetnek részt, akik benne vannak a Kedvezményezettek Nyilvántartási Rendszerében. Ehhez pedig először elektronikusan kell regisztrálni a Magyar Államkincstár e-kérelmi rendszerén keresztül (KAÜ-s azonosítással), ami gyakorlatilag egy kötelező „belépő” a pályázaton való részvételhez.

Érdemes minél előbb elvégezni a regisztrációt és utánajárni minden fontos teendőnek (ezekről bővebben ezen a linken olvashat), ugyanis a 70 millió forintos keretösszegből összesen 25 projektet támogatnak.

A 2 és 19 millió forint közötti összeget az alábbiakra lehet felhasználni:

helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kötődő eszközök és gépek beszerzésre;

helyi termék előállításhoz, értékesítéshez, tárolásához kötődő új épület vagy építmény építésére,

meglévő épület vagy építmény bővítésére, korszerűsítésére, felújítására lehet felhasználni.

Amit még fontos tudni a Tisza-menti Leader pályázatról

A fenti információkon túl azt is érdemes mérlegelni, hogy a támogatás vissza nem térítendő, és tételes költségelszámolás alapján fizetik ki a pályázónak – vagyis csak a számlával igazolt, jóváhagyott kiadásokat térítik meg, a maximális támogatási arányig, ami 65%. Vagyis az igénylőnek saját forrásból biztosítania kell 35% önerőt.