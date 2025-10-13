Elképesztő bringás adat a Tisza-tó környékéről, már most közel a rekord

Még mondig sokan kerekeznek a Tisza-tónál. Az ősz sem vette el a biciklitúrázók kedvét, bár jóval kevesebben, mint a nyári hónapokban, szeptemberben is elég sokan tekertek a tározó környékén. Elkészült a Tisza-tavi kerékpáros forgalom statisztikája, amiben van figyelemre méltó adat.

Tisza-tavi kerékpáros forgalom: okozhat még meglepetést az idei esztendő

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén szeptemberben 7 398 kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján. Ahogy az igazgatóság közzétette: ez a negyedik legnagyobb kilencedik havi forgalom, a csúcsot 2021 szeptembere tartja 13 103 biciklissel.

Az éves számadatok viszont meglehetősen kiemelkedőek.

– 2025-ben eddig (január 1-től szeptember 30-ig) 76 300 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Ez a szám meghaladja a tavalyi, teljes évi forgalmat, noha még három hónap hátravan ebből az esztendőből – részletezték az igazgatóság illetékesei.

Tisza-tavi kerékpáros forgalom: lehet éves rekord?

Hogy megdőlhet-e a tényleges rekord, az még kérdés. Az mindenesetre tény, hogy a legnagyobb éves kerékpáros forgalmat 2023-ban regisztrálták Kiskörén, amikor 88 915 bringás kelt át az üzemi hídon, ezt követi 2021, amikor 87 920-an hajtottak át a vízlépcsőn.