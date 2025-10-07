Eldőlt, mikor állítják be a Tisza-tó téli vízszintjét – mutatjuk, hogyan történik a beavatkozás

Mikor állítják be a Tisza-tó téli vízszintjét? Hogyan ütemezik a szakemberek? Erről tanácskoztak a minap a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei. Íme a részletek.

Tisza-tó téli vízszintje: a síkvidéki víztározó, téli időszakban magasabb vízszinten tartása árvízvédelmi szempontból nagy kockázatot jelent

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság



A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szeptember 30-án tartotta meg – a tározó hasznosításában érdekeltek részvételével – hagyományos téli vízszintegyeztető tárgyalását a Kiskörei szakaszmérnökségen.

Az igazgatóság hírt adott az eseményről. Mint a honlapjukon írták: Lovas Attila igazgató köszöntője után Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök számolt be az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalatairól.

Ekkor állítják be a Tisza-tó téli vízszintjét

Az egyeztetésen elhangzott, hogy október 23. után a Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért 735 plusz-mínusz öt centiméteres vízszintjét a vízjárás függvényében egy ütemben 620 plusz-mínusz öt centiméteres tartományba állítják be.

– A téli vízszint beállításának időpontját és ütemét befolyásolhatja egy esetlegesen kialakuló árhullám. A leürítés pontos megkezdéséről és annak végrehajtásáról természetesen külön tájékoztatást teszünk majd közzé – részletezték a szakemberek, hozzátéve: a tavaszi visszatöltést március 1. után, szintén egy ütemben tervezik.

A hagyományos téli vízszintegyeztető tárgyalást a Kiskörei szakaszmérnökségen tartották

Miért van szükség téli üzemi vízszint alkalmazására?

A kérdésre választ adtak a szakemberek. Mint hangsúlyozták: a Tisza-tóban, ami egy síkvidéki víztározó, a téli időszakban magasabb vízszint tartása árvízvédelmi szempontból mindig nagy kockázatot jelent.

Az itt képződött jég előürítéssel nem távolítható el a tározóból, az csak árvízi viszonyok között indul meg.

Egy esetleges árhullám előfordulása esetén a jégtömeg felszakadva – hullámverés-szerűen – az árvízvédelmi töltéseket, erdőállományokat, a kiépült turisztikai infrastruktúrát, a mederben levonulva a Kiskörei vízlépcsőt is veszélyezteti.

A jeges árhullám a tározó körül lévő 13 település élet- és vagyonbiztonsági kockázatát is növeli.