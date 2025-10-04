október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régészeti kuriózum

51 perce

Szenzációs felfedezés: rég elfeledett hajóroncsot rejthet a Tisza – galériával, videóval

Címkék#régész#Damjanich János Múzeum#Tisza#Dr Kertész Róbert#hajóroncs#török#kereskedelem

Különleges leletekre bukkant a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A most megtalált leletek arra utalhatnak, hogy egy 16-17. századi kereskedelmi hajó süllyedhetett el a Tisza vármegyei szakaszán.

Major Angéla

Izgalmas leletek kerültek elő a Tiszából ezen a nyáron Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén: a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja a Tisza szárazra került medrében olyan maradványokra bukkant, melyek egy 16-17. századi, török kori kereskedelmi hajó és annak elsüllyedt rakományát jelezhetik.

Kerámiatál töredéke, a hajó rakományából kerülhetett a Tisza medrébe
Egy kerámiatál töredéke, mely a hajó rakományából kerülhetett a Tisza medrébe
Fotó: Major Angéla

Váratlan nyomok a Tisza medrében

A csapat eredetileg fosszíliákat keresett, amikor különös vasszegek – úgynevezett iszkába szegek – kerültek elő a folyómederből. Ezeket egykor a hajótest deszkái közé verték, hogy a mohával és vesszővel tömített illesztéseket megerősítsék. A fémek mellett előkerült egy török talpas tál töredéke is, mely a korszak jellegzetes kerámiatípusa, és egy asztali étkészlethez tartozott.

A leleteket leadták a Damjanich János Múzeumnak. A vizsgálatok során a régészek azt állapították meg, hogy nagy valószínűséggel egy török kori áruszállító hajó roncsai és annak rakománya rejtőzhet a Tisza medrében, a meg nem nevezett szakaszon.

– A megtalált szórványleletek pillanatnyilag még bizonytalan nyomok, de egyben erős indikátorok is – magyarázta dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, a kutatási projekt vezetője. – Lehetséges, hogy maga a fa hajótest teljesen elpusztult, mivel nem tudott beágyazódni a medre aljába. Az időtálló tárgyak, így a vasszegek és a kerámialelet viszont a meder fenekére süllyedtek, és ezek egy része fennmaradt. Mindez arra utal, hogy egy hajó szenvedett szerencsétlenséget, szétesett, elsodródott, és rakományából ezek a nehezebb tárgyak maradtak csak hátra. Ezt bizonyítja, hogy faanyag eddig nem került elő, és további szervesanyag maradványok sincsenek. Ezért is teljesen más a helyzet, mint például a Szolnokon tíz éve felfedezett 19. századi bőgőshajóknál, ahol a hajótestek egyben, jól azonosítható állapotban kerültek felszínre. Itt viszont a sodrás valószínűleg nagyobb területen szétterítette a hajó roncsait, melyek megsemmisültek...

Iszkába szegek, amelyek hajótest megerősítésére szolgáltak
Az úgynevezett iszkába szegek, melyek hajótest megerősítésére szolgáltak
Fotó: Major Angéla

Szolnok lehetett a végállomás

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a hajó Szolnokra tartott. Az Oszmán Birodalomnak ugyanis Szolnokon volt a Tisza legészakibb folyami kikötője. A délről északra irányuló kereskedelem jelentős része pedig a szőke folyón zajlott. Szolnokon működött vámhely, és a török flottilla is itt állomásozott, biztosítva a zavartalan kereskedelmet. A szolnoki vámjegyzékek részletesen felsorolják, milyen áruk érkeztek a Tiszán. Az egyik leggyakoribb tételt a hal tette ki, de a teljesség igénye nélkül előfordulnak még további állatfajták (sertés, ló, marha, juh), valamint a gyapjú, bárány- és marhabőr, gabona (búza), kender, zöldség (fokhagyma), gyümölcs (gesztenye, dió), sőt feldolgozott élelmiszer (füstölt sertéshús) vagy alkohol (bor, pálinka) is. Vámoltak még például kősót, viaszt, zsindelyt, valamint kézművesipari termékeket: szöveteket (vászon, posztófélék), pokrócokat, úgynevezett magyar papucsot, illetőleg vasárut (kés), rézedényeket és cserépedényeket egyaránt. 

– A rakomány egy része a Balkánról érkezhetett, onnan hozták ezeket az árukat  – mondta dr. Kertész Róbert. – Szolnokon volt a lerakat, innen szállították tovább az árut a többi oszmán központba, végvárakba, például Egerbe, melyet 1596-ban foglaltak el. A kereskedelmi kapcsolatokat tehát írott források is alátámasztják, a most talált leletek pedig kézzelfogható bizonyítékot adnak ehhez.

Hol éltek a törökök?

Fontos körülmény, hogy a oszmán polgári lakosság a megszállt Alföldön csak a várakban élt. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyedül Szolnokon, Törökszentmiklóson és Jászberényben állt erődített vár, amiket katonaság védett, és itt telepedett meg polgári lakosság is. A magyarok lakta falvakban és mezővárosokban nem éltek oszmánok, hiszen ott veszélyben lettek volna. Ezért a Tiszában talált török kerámia nem kerülhetett máshogyan a folyóba, csakis hajó rakományaként.

Elsüllyedt török kori hajó a Tiszában

Fotók: Major Angéla

A kereskedelem luxuscikkei

A most talált török talpas tál jól illeszkedik abba a sorba, melyet az írott források és más régészeti leletek alapján ismerünk:

  • rézedények;
  • török kerámiák;
  • izniki és kütahyai fajanszok;
  • kínai porcelánok.

Elképesztő belegondolni, hogy a 16-17. században a birodalom végvidékén, Szolnokon kínai porcelán is feltűnik – mondta a régész. – Ezek igazi luxuscikkek voltak, nagyon ritkák, mégis eljutottak ide.

Hogyan süllyedhetett el?

A hajó pusztulásáról csak feltételezések vannak. Előfordulhat, hogy túlterhelték, és a part közelében megfeneklett, vagy egy vihar borította fel. A Tisza szélesebb volt akkoriban, nem szabályozták, a folyómeder mélysége is gyorsan változott. Egy rakománnyal teli hajó sokkal sebezhetőbb, könnyen megbillenhet. Ha pedig víz kerül a hajótestbe, percek alatt elsüllyedhet – jegyezte meg dr. Kertész Róbert. A leletek előkerülési helye azt mutatja, hogy a hajó Szolnok felé tartott, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett.

A szolnoki kikötő nyomai

A szolnoki vár három kapuja közül a déli palánkfal közepén nyíló Vízi-kapu előterében található a kikötő. A vár területének mindössze két és fél százalékát tárták fel eddig, de a Vízi-kapunál még most is tömegesen kerülnek elő régészeti korú leletek a szárazra került mederből. A régészek szerint az akkori Tisza szélesebb és sekélyebb volt, a kikötőben forgalmas kereskedelem zajlott.

A szolnoki vár Vízi-kapuja előtti folyami kikötő, az ott állomásozó hajókkal, ami a Georg Hoefnagel által közzétett, 1617–ben megjelent Szolnok metszetből lett kivágva
A szolnoki vár Vízi-kapuja előtti folyami kikötő, az ott állomásozó hajókkal, ami a Georg Hoefnagel által közzétett, 1617-ben megjelent Szolnok metszetből lett kivágva
Forrás: Damjanich János Múzeum

Mit jelent a mostani felfedezés?

– Nem biztos, hogy valaha megtaláljuk a hajótestet – mondta a régész. – De már ez a néhány tárgy is óriási jelentőségű, mert pontosan összecseng az írott forrásokkal. A leletek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy a Tiszán zajló oszmán kori kereskedelem nemcsak legenda volt, hanem nagyon is valóságos folyamat. Szolnok a birodalom végvidékén kulcsfontosságú központ volt, és a Tiszán zajló szállítmányozás elengedhetetlen része a szandzsákszékhely történetének.

A Tisza partján és a folyó medrében még számos régészeti titok rejtőzhet
A Tisza partján és a folyó medrében még számos régészeti titok rejtőzhet
Fotó: Major Angéla

A Tisza titkai egyelőre még feltáratlanok

A szakemberek abban bíznak, hogy a következő alacsony vízállás idején további kutatásokat végezhetnek. Lehet, hogy újabb iszkába szegek, kerámiatöredékek vagy más tárgyak kerülnek elő. Az viszont már most bizonyos, a Tisza mélye élő történelem, mely időről időre visszaad valamit a múltból...

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu