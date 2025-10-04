Szenzációs felfedezés: rég elfeledett hajóroncsot rejthet a Tisza – galériával, videóval

Izgalmas leletek kerültek elő a Tiszából ezen a nyáron Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén: a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja a Tisza szárazra került medrében olyan maradványokra bukkant, melyek egy 16-17. századi, török kori kereskedelmi hajó és annak elsüllyedt rakományát jelezhetik.

Egy kerámiatál töredéke, mely a hajó rakományából kerülhetett a Tisza medrébe

Fotó: Major Angéla

Váratlan nyomok a Tisza medrében

A csapat eredetileg fosszíliákat keresett, amikor különös vasszegek – úgynevezett iszkába szegek – kerültek elő a folyómederből. Ezeket egykor a hajótest deszkái közé verték, hogy a mohával és vesszővel tömített illesztéseket megerősítsék. A fémek mellett előkerült egy török talpas tál töredéke is, mely a korszak jellegzetes kerámiatípusa, és egy asztali étkészlethez tartozott.

A leleteket leadták a Damjanich János Múzeumnak. A vizsgálatok során a régészek azt állapították meg, hogy nagy valószínűséggel egy török kori áruszállító hajó roncsai és annak rakománya rejtőzhet a Tisza medrében, a meg nem nevezett szakaszon.

– A megtalált szórványleletek pillanatnyilag még bizonytalan nyomok, de egyben erős indikátorok is – magyarázta dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, a kutatási projekt vezetője. – Lehetséges, hogy maga a fa hajótest teljesen elpusztult, mivel nem tudott beágyazódni a medre aljába. Az időtálló tárgyak, így a vasszegek és a kerámialelet viszont a meder fenekére süllyedtek, és ezek egy része fennmaradt. Mindez arra utal, hogy egy hajó szenvedett szerencsétlenséget, szétesett, elsodródott, és rakományából ezek a nehezebb tárgyak maradtak csak hátra. Ezt bizonyítja, hogy faanyag eddig nem került elő, és további szervesanyag maradványok sincsenek. Ezért is teljesen más a helyzet, mint például a Szolnokon tíz éve felfedezett 19. századi bőgőshajóknál, ahol a hajótestek egyben, jól azonosítható állapotban kerültek felszínre. Itt viszont a sodrás valószínűleg nagyobb területen szétterítette a hajó roncsait, melyek megsemmisültek...

Az úgynevezett iszkába szegek, melyek hajótest megerősítésére szolgáltak

Fotó: Major Angéla

Szolnok lehetett a végállomás

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a hajó Szolnokra tartott. Az Oszmán Birodalomnak ugyanis Szolnokon volt a Tisza legészakibb folyami kikötője. A délről északra irányuló kereskedelem jelentős része pedig a szőke folyón zajlott. Szolnokon működött vámhely, és a török flottilla is itt állomásozott, biztosítva a zavartalan kereskedelmet. A szolnoki vámjegyzékek részletesen felsorolják, milyen áruk érkeztek a Tiszán. Az egyik leggyakoribb tételt a hal tette ki, de a teljesség igénye nélkül előfordulnak még további állatfajták (sertés, ló, marha, juh), valamint a gyapjú, bárány- és marhabőr, gabona (búza), kender, zöldség (fokhagyma), gyümölcs (gesztenye, dió), sőt feldolgozott élelmiszer (füstölt sertéshús) vagy alkohol (bor, pálinka) is. Vámoltak még például kősót, viaszt, zsindelyt, valamint kézművesipari termékeket: szöveteket (vászon, posztófélék), pokrócokat, úgynevezett magyar papucsot, illetőleg vasárut (kés), rézedényeket és cserépedényeket egyaránt.