Szenzációs felfedezés: rég elfeledett hajóroncsot rejthet a Tisza – galériával, videóval
Különleges leletekre bukkant a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A most megtalált leletek arra utalhatnak, hogy egy 16-17. századi kereskedelmi hajó süllyedhetett el a Tisza vármegyei szakaszán.
Izgalmas leletek kerültek elő a Tiszából ezen a nyáron Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén: a Damjanich János Múzeum önkéntes fémkeresős csoportja a Tisza szárazra került medrében olyan maradványokra bukkant, melyek egy 16-17. századi, török kori kereskedelmi hajó és annak elsüllyedt rakományát jelezhetik.
Váratlan nyomok a Tisza medrében
A csapat eredetileg fosszíliákat keresett, amikor különös vasszegek – úgynevezett iszkába szegek – kerültek elő a folyómederből. Ezeket egykor a hajótest deszkái közé verték, hogy a mohával és vesszővel tömített illesztéseket megerősítsék. A fémek mellett előkerült egy török talpas tál töredéke is, mely a korszak jellegzetes kerámiatípusa, és egy asztali étkészlethez tartozott.
A leleteket leadták a Damjanich János Múzeumnak. A vizsgálatok során a régészek azt állapították meg, hogy nagy valószínűséggel egy török kori áruszállító hajó roncsai és annak rakománya rejtőzhet a Tisza medrében, a meg nem nevezett szakaszon.
– A megtalált szórványleletek pillanatnyilag még bizonytalan nyomok, de egyben erős indikátorok is – magyarázta dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, a kutatási projekt vezetője. – Lehetséges, hogy maga a fa hajótest teljesen elpusztult, mivel nem tudott beágyazódni a medre aljába. Az időtálló tárgyak, így a vasszegek és a kerámialelet viszont a meder fenekére süllyedtek, és ezek egy része fennmaradt. Mindez arra utal, hogy egy hajó szenvedett szerencsétlenséget, szétesett, elsodródott, és rakományából ezek a nehezebb tárgyak maradtak csak hátra. Ezt bizonyítja, hogy faanyag eddig nem került elő, és további szervesanyag maradványok sincsenek. Ezért is teljesen más a helyzet, mint például a Szolnokon tíz éve felfedezett 19. századi bőgőshajóknál, ahol a hajótestek egyben, jól azonosítható állapotban kerültek felszínre. Itt viszont a sodrás valószínűleg nagyobb területen szétterítette a hajó roncsait, melyek megsemmisültek...
Szolnok lehetett a végállomás
A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a hajó Szolnokra tartott. Az Oszmán Birodalomnak ugyanis Szolnokon volt a Tisza legészakibb folyami kikötője. A délről északra irányuló kereskedelem jelentős része pedig a szőke folyón zajlott. Szolnokon működött vámhely, és a török flottilla is itt állomásozott, biztosítva a zavartalan kereskedelmet. A szolnoki vámjegyzékek részletesen felsorolják, milyen áruk érkeztek a Tiszán. Az egyik leggyakoribb tételt a hal tette ki, de a teljesség igénye nélkül előfordulnak még további állatfajták (sertés, ló, marha, juh), valamint a gyapjú, bárány- és marhabőr, gabona (búza), kender, zöldség (fokhagyma), gyümölcs (gesztenye, dió), sőt feldolgozott élelmiszer (füstölt sertéshús) vagy alkohol (bor, pálinka) is. Vámoltak még például kősót, viaszt, zsindelyt, valamint kézművesipari termékeket: szöveteket (vászon, posztófélék), pokrócokat, úgynevezett magyar papucsot, illetőleg vasárut (kés), rézedényeket és cserépedényeket egyaránt.
– A rakomány egy része a Balkánról érkezhetett, onnan hozták ezeket az árukat – mondta dr. Kertész Róbert. – Szolnokon volt a lerakat, innen szállították tovább az árut a többi oszmán központba, végvárakba, például Egerbe, melyet 1596-ban foglaltak el. A kereskedelmi kapcsolatokat tehát írott források is alátámasztják, a most talált leletek pedig kézzelfogható bizonyítékot adnak ehhez.
Hol éltek a törökök?
Fontos körülmény, hogy a oszmán polgári lakosság a megszállt Alföldön csak a várakban élt. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyedül Szolnokon, Törökszentmiklóson és Jászberényben állt erődített vár, amiket katonaság védett, és itt telepedett meg polgári lakosság is. A magyarok lakta falvakban és mezővárosokban nem éltek oszmánok, hiszen ott veszélyben lettek volna. Ezért a Tiszában talált török kerámia nem kerülhetett máshogyan a folyóba, csakis hajó rakományaként.
Elsüllyedt török kori hajó a TiszábanFotók: Major Angéla
A kereskedelem luxuscikkei
A most talált török talpas tál jól illeszkedik abba a sorba, melyet az írott források és más régészeti leletek alapján ismerünk:
- rézedények;
- török kerámiák;
- izniki és kütahyai fajanszok;
- kínai porcelánok.
Elképesztő belegondolni, hogy a 16-17. században a birodalom végvidékén, Szolnokon kínai porcelán is feltűnik – mondta a régész. – Ezek igazi luxuscikkek voltak, nagyon ritkák, mégis eljutottak ide.
Hogyan süllyedhetett el?
A hajó pusztulásáról csak feltételezések vannak. Előfordulhat, hogy túlterhelték, és a part közelében megfeneklett, vagy egy vihar borította fel. A Tisza szélesebb volt akkoriban, nem szabályozták, a folyómeder mélysége is gyorsan változott. Egy rakománnyal teli hajó sokkal sebezhetőbb, könnyen megbillenhet. Ha pedig víz kerül a hajótestbe, percek alatt elsüllyedhet – jegyezte meg dr. Kertész Róbert. A leletek előkerülési helye azt mutatja, hogy a hajó Szolnok felé tartott, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett.
A szolnoki kikötő nyomai
A szolnoki vár három kapuja közül a déli palánkfal közepén nyíló Vízi-kapu előterében található a kikötő. A vár területének mindössze két és fél százalékát tárták fel eddig, de a Vízi-kapunál még most is tömegesen kerülnek elő régészeti korú leletek a szárazra került mederből. A régészek szerint az akkori Tisza szélesebb és sekélyebb volt, a kikötőben forgalmas kereskedelem zajlott.
Mit jelent a mostani felfedezés?
– Nem biztos, hogy valaha megtaláljuk a hajótestet – mondta a régész. – De már ez a néhány tárgy is óriási jelentőségű, mert pontosan összecseng az írott forrásokkal. A leletek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy a Tiszán zajló oszmán kori kereskedelem nemcsak legenda volt, hanem nagyon is valóságos folyamat. Szolnok a birodalom végvidékén kulcsfontosságú központ volt, és a Tiszán zajló szállítmányozás elengedhetetlen része a szandzsákszékhely történetének.
A Tisza titkai egyelőre még feltáratlanok
A szakemberek abban bíznak, hogy a következő alacsony vízállás idején további kutatásokat végezhetnek. Lehet, hogy újabb iszkába szegek, kerámiatöredékek vagy más tárgyak kerülnek elő. Az viszont már most bizonyos, a Tisza mélye élő történelem, mely időről időre visszaad valamit a múltból...
