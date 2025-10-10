október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tartós a vízhiány

4 órája

Ismét szomorú a képet fest a Tisza: kritikusan alacsony a folyó vízállása

Címkék#vízügy#Tisza#csapadék#vízállás#vízhiány

Már július elején megdőlt a rekord, azóta többször is elérte a negatív csúcsot a szőke folyó. Jelenleg is meglehetősen alacsony a Tisza vízállása. Vajon mikor lehet pozitív változás?

Szoljon.hu

Ha ezekben a napokban rátekintünk a Tiszára, ismét elszomorodhatunk. A Tisza vízállás újra nagyon alacsony, ráadásul csapadékutánpótlás sem érkezett megfelelő mennyiségben, hogy ez változhasson. Bízzunk benne, hogy az ősz és a tél pozitív vátozást hoz majd.

tisza vízállás
Jelenleg is meglehetősen alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Vajon mikor lehet pozitív változás?
Fotó: Mészáros János

Hogy meddig kell várni a vízszintemelkedésre? Reméljük, már nem sokat. Nagy szükség lenne arra, hogy vízzel teljen meg a folyó medre, hiszen egész nyáron vízhiány volt jellemző.

Újra kritikusan alacsony a Tisza vízállása

Már július elején megdőlt a negatív rekord, holott a korábbi években csak augusztusra alakult ki kritikus vízszint. A helyzet azóta sem fordult sokkal jobbra. Bár voltak napok, rövid időszakok, amikor némileg emelkedett, de tartósan nem alakult ki magasabb vízállás.

A jelenlegi helyzet is hasonló, a vízügy adatai is erről árulkodnak.

Az Országos Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint október 8-án elérte a mínusz 300 centimétert a Tisza vízállása Szolnoknál. Péntek délelőttre egy centit emelkedett.

Nem esett a térségben sem elég csapadék

Sajnos a vízhiánnyal összecseng az is, hogy az elmúlt időszak is meglehetősen csapadékhiányos volt.
Ahogy a napokban hírportálunkon írtuk: az év első kilenc hónapját vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 272,6 milliméter csapadékot regisztráltak.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ez 135,2 milliméteres elmaradás a sokéves 1-9. havi átlaghoz képest.
Vajon lesz pozitív fordulat?

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu