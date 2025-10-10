Ismét szomorú a képet fest a Tisza: kritikusan alacsony a folyó vízállása

Ha ezekben a napokban rátekintünk a Tiszára, ismét elszomorodhatunk. A Tisza vízállás újra nagyon alacsony, ráadásul csapadékutánpótlás sem érkezett megfelelő mennyiségben, hogy ez változhasson. Bízzunk benne, hogy az ősz és a tél pozitív vátozást hoz majd.

Jelenleg is meglehetősen alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Vajon mikor lehet pozitív változás?

Fotó: Mészáros János

Hogy meddig kell várni a vízszintemelkedésre? Reméljük, már nem sokat. Nagy szükség lenne arra, hogy vízzel teljen meg a folyó medre, hiszen egész nyáron vízhiány volt jellemző.

Újra kritikusan alacsony a Tisza vízállása

Már július elején megdőlt a negatív rekord, holott a korábbi években csak augusztusra alakult ki kritikus vízszint. A helyzet azóta sem fordult sokkal jobbra. Bár voltak napok, rövid időszakok, amikor némileg emelkedett, de tartósan nem alakult ki magasabb vízállás.

A jelenlegi helyzet is hasonló, a vízügy adatai is erről árulkodnak.

Az Országos Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint október 8-án elérte a mínusz 300 centimétert a Tisza vízállása Szolnoknál. Péntek délelőttre egy centit emelkedett.

Nem esett a térségben sem elég csapadék

Sajnos a vízhiánnyal összecseng az is, hogy az elmúlt időszak is meglehetősen csapadékhiányos volt.

Ahogy a napokban hírportálunkon írtuk: az év első kilenc hónapját vizsgálva megállapítható, hogy eddig területi átlagban csupán 272,6 milliméter csapadékot regisztráltak.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ez 135,2 milliméteres elmaradás a sokéves 1-9. havi átlaghoz képest.

Vajon lesz pozitív fordulat?