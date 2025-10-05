Megválasztották Tiszabura új polgármesterét és képviselő-testületét – galériával

Tiszabura döntött: időközi önkormányzati választást rendeztek október 5-én, vasárnap a 3300 lelkes településen. A választópolgárok a polgármester személyéről és a képviselő-testület összetételéről is szavaztak.

Két szavazókörben adhatták le szavazataikat a tiszaburaiak az október 5-i voksoláson, ahol új polgármestert és képviselő-testületet is választottak

Fotó: Nagy Balázs

Vavrik Géza lett Tiszabura polgármestere

A polgármesteri széket Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME) foglalhatja el, aki 596 (39,5 százalék) szavazatot kapott. A másik két polgármester-jelölt közül Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ) 517-en (34,26 százalék) szavaztak, Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ) pedig 396-en (26,24 százalék) adták a voksukat – közölték a tiszaburai időközi önkormányzati választás hivatalos eredményeit a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

A településen választásra jogosult 1956 emberből 1 523 fő (77,86 százalék) vett részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazatot számoltak össze.