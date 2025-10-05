1 órája
Megválasztották Tiszabura új polgármesterét és képviselő-testületét – galériával
Vavrik Géza (ORFME) lett Tiszabura polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület hat tagját is megválasztották – mutatjuk a Nemzeti Választási Iroda által közölt hivatalos eredményeket!
Tiszabura döntött: időközi önkormányzati választást rendeztek október 5-én, vasárnap a 3300 lelkes településen. A választópolgárok a polgármester személyéről és a képviselő-testület összetételéről is szavaztak.
Vavrik Géza lett Tiszabura polgármestere
A polgármesteri széket Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME) foglalhatja el. A legutóbbi, 2024-es polgármester-választást is megnyerő jelölt 596 (39,5 százalék) szavazatot kapott. A másik két polgármesterjelölt közül Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ) 517-en (34,26 százalék) szavaztak, a községet korábban négy cikluson át vezető Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ) pedig 396-an (26,24 százalék) adták a voksukat – közölték a tiszaburai időközi önkormányzati választás hivatalos eredményeit a Nemzeti Választási Iroda honlapján.
A településen választásra jogosult 1956 emberből 1523 fő (77,86 százalék) vett részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazatot számoltak össze.
Hetven képviselőjelölt közül választottak hatot
A 6 képviselői helyért rekordszámú, 70(!) jelölt indult. Amint közzéteszik a Nemzeti Választási Iroda honlapján a képviselő-választás eredményét, a győztesek névsorával frissítjük cikkünket.
Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, azért kellett időközi választást tartani a mintegy 3300 lelkes Tisza-parti kistelepülésen, mert a képviselő-testület még nyáron feloszlatta magát.
