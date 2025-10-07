Súlyos döntést hozott Tiszabura korábbi polgármestere a választási eredmény miatt

Még mindig nem csitultak el a vasárnapi tiszaburai időközi választás viharai. A történtek megviselték a voksoláson vesztes korábbi polgármestert, aki eleddig négy cikluson át vezette a települést. Farkas László döntő lépést hozott, amelyről hétfőn hivatalos oldalán tudatta követőit.

Mély nyomokat hagyott a választási vereség Tiszabura korábbi polgármesterében, Farkas Lászlóban

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap archívum

„Az időközi polgármester-választáson újra megmérettem magam a Firosz képviselő-jelöltjeivel együtt, és bár korábban tizenhét évig, négy cikluson át polgármesterként szolgáltam Tiszaburát, ez már a második önkormányzati ciklus, hogy nem sikerült elnyernem a falu többségének bizalmát” – írta. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a közösség az eddigiektől eltérő jövőképet szeretne.

Farkas László úgy látja, a mostani választási kampány soha nem látott mélységekbe süllyedt. Az ellenszenv és a gyűlölet szerinte olyan mértéket öltött, hogy nem tud őszintén gratulálni az eredményhez. De a falu megosztottságát is olyan fokúnak érzékeli, amelyet polgármesterként egyébként sem tudna kezelni.

Visszavonul a közélettől Tiszabura korábbi polgármestere

„Ezért úgy döntöttem, hogy visszavonulok a tiszaburai közélettől, és polgármesterként nem kívánok többé indulni a választásokon. Köszönet mindenkinek, aki mellettem állt” – írta a korábbi településvezető.

Az országosan is ismert Farkas Lászlónak még édesapja, id. Farkas László alapította meg a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz) szervezetét. A politikust először 2002-ben, 24 évesen választották meg Tiszabura polgármesterének, amely tisztséget 2014-ig töltötte be, majd 2019 és 2024 között ismét a falu első embereként dolgozott, mindvégig a Firosz színeiben. A tavalyi önkormányzati választáson 35 százalékot szerezve maradt alul a voksoláson 55 százalékkal nyertes Vavrik Géza mögött. Míg múlt vasárnap 26 százalékkal a harmadik helyen végzett a polgármester-választáson, és a Firosz jelöltjei sem szereztek mandátumot.