Választási csalás Tiszaburán? Felvételek mutattak be, megsemmisítették az eredményt

„Szerintem igen” – felelte kérdésünkre egy hete Vavrik Géza, Tiszabura időközi választáson nyertes polgármestere arról, hogy a kirívó kampány és voksolás után lesz-e béke a faluban. Ám most úgy tűnik, újra elő kell ásni a csatabárdot Tiszaburán – már ha a föld alá került egyáltalán. A Területi Választási Bizottság hétfőn megsemmisítette az október 5-i voksolás eredményét megállapító határozatot, és úgy döntött: meg kell ismételni a választást.

Megsemmisítették hétfőn Tiszabura időközi választási eredményét. November 2-án újra az urnákhoz járulhat a falu

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap-archívum

Mikor tartják a megismételt választást Tiszaburán?

A választási szerv az egyik polgármester-aspiráns, Fekete Zsigmond fellebbezésének helyt adva határozott erről. A vármegyei önkormányzat hivatalos oldalán elérhető dokumentumban úgy indokolt: a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntően befolyásolhatta, ezért kellett elrendelni a szavazás eredményének megsemmisítését. Közölték egyúttal, hogy a megismételt voksolást november 2-án tartják meg.

A fenti határozatban leírták, Fekete Zsigmond – a Cigány Közösségek Szövetsége polgármesterjelöltje – még vasárnap nyújtotta be fellebbezését. Ahhoz hang- és videófelvételeket is mellékelt.