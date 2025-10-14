23 perce
Választási csalás Tiszaburán? Felvételek mutattak be, megsemmisítették az eredményt
Az egyik polgármesterjelölt egy rakás hang- és videófelvételt mutatott be a választási szervnek, mint a választási csalásról szóló bizonyítékok. A bizottság döntött is: Tiszabura időközi választási eredményét megsemmisítették, és új szavazást rendeltek el.
„Szerintem igen” – felelte kérdésünkre egy hete Vavrik Géza, Tiszabura időközi választáson nyertes polgármestere arról, hogy a kirívó kampány és voksolás után lesz-e béke a faluban. Ám most úgy tűnik, újra elő kell ásni a csatabárdot Tiszaburán – már ha a föld alá került egyáltalán. A Területi Választási Bizottság hétfőn megsemmisítette az október 5-i voksolás eredményét megállapító határozatot, és úgy döntött: meg kell ismételni a választást.
Mikor tartják a megismételt választást Tiszaburán?
A választási szerv az egyik polgármester-aspiráns, Fekete Zsigmond fellebbezésének helyt adva határozott erről. A vármegyei önkormányzat hivatalos oldalán elérhető dokumentumban úgy indokolt: a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntően befolyásolhatta, ezért kellett elrendelni a szavazás eredményének megsemmisítését. Közölték egyúttal, hogy a megismételt voksolást november 2-án tartják meg.
A fenti határozatban leírták, Fekete Zsigmond – a Cigány Közösségek Szövetsége polgármesterjelöltje – még vasárnap nyújtotta be fellebbezését. Ahhoz hang- és videófelvételeket is mellékelt.
Ezek nyomán a bizottság megállapította, hogy a bizonyítékok és ellenbizonyítékok többször kioltani látszanak egymást. Olyannyira, hogy a választási eljárás nem alkalmas arra, hogy azok büntetőjogi következtetéseit érvényesítse. Ezért ezeket a bizonyítékokat elküldték a rendőrségnek. Ahhoz viszont kellő súlyúak – írták –, hogy megsemmisítsék a szavazás eredményét megállapító döntést. Kiemelték, az egyik videócsatolmányt értékelve maguk a polgármesterjelöltek is kijelentették, számszerűsíthető azok száma, akik jogellenes befolyásolás által adták le szavazatukat.
Megsemmisítették Tiszabura időközi választásának eredményét
Azt már most tudni lehet, hogy a döntést nem hagyja annyiban a választáson nyertes Vavrik Géza. A Tiszaburát 2024 óta vezető Vavrik hivatalos oldalán már hétfőn hangsúlyozta, hogy a döntés még nem jogerős, és most az „ő jogi képviseletüknél van a labda”. Ez igaz is: a Területi Választási Bizottság határozatával szemben október 16-án, 16 óráig lehet bírósági felülvizsgálatot kérni.
A településvezető hangsúlyozta, hogy a választás napján csak ők adtak be kifogásokat, csak ők akartak tisztességes választást, a szabálytalanságokat pedig többször is jelezte.
Nem félünk, ha kell, nekimegyünk harmadszor is, és ismét győzni fogunk, mert az igazság és a tisztesség mindig győz. Viszont az egy olyan választás lesz, amilyen még nem sok volt! Ahonnan csak tudok, segítséget fogok kérni, tényleges segítséget, hogy senki ne tudjon csalni
– fogalmazott Vavrik Géza.
Fekete Zsigmond szerint ő volt tisztességes
Hírportálunknak Fekete Zsigmond viszont azt mondta, éppen hogy ők voltak egyedül tisztességesek, hiszen ő nem hordott be embereket szavazni, és szemben a többiekkel, ő nem állított sehol „kamujelölteket”.
– Tiszta választást akartam, ez az igazság. Azzal, hogy Vavrik Géza állította a legtöbb delegáltat, vagyis kamujelöltet, máris elismerte, hogy ilyenfajta segítségre szorul – fogalmazott a polgármesterjelölt. Hozzátette, szerinte a felülvizsgálat nem áll majd meg, és készülnek a megismételt választásra.
Hetven jelölt indult a képviselői helyekért
Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete kimondta a feloszlását. Az október 5-ei időközi választáson
- Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME jelöltje, aki 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget, 596 szavazatot kapott;
- Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ) 517-en voksoltak;
- Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ), aki korábban több éven keresztül volt településvezető, 396-an.
A hivatalos adatok szerint a településen a választásra jogosult 1956 emberből 1522-en vettek részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazat volt. A hat képviselői helyért 70 jelölt indul, közülük 52-en függetlenek, a FIROSZ, a CIKÖSZ és az ORFME külön-külön hat-hat jelöltet indított.
