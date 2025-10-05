október 5., vasárnap

Eldőlnek a kérdések

3 órája

Rekordmennyiségű jelöltre voksolhatnak ma Tiszaburán – ezt érdemes tudni az időközi választásról

Hatalmas érdeklődés övezi az időközi önkormányzati választást a mindössze 3300 lelkes kistelepülésen, Tiszaburán. A helyiek rekordmennyiségű, 70(!) képviselőjelölt és 3 polgármesterjelölt közül választhatnak reggel hat óra óta – mutatunk mindent, amit tudni érdemes az október 5-i, tiszaburai voksolásról!

Szoljon.hu

Az új polgármester személyéről, illetve az új képviselő-testület összetételéről is döntenek ma a tiszaburaiak. A kistelepülésen kezdődött időközi választást viszonylag nagy figyelem kíséri – köszönhetően néhány nem mindennapi körülménynek.

időközi választást tartanak Tiszabura két szavazókörében
Polgármestert és képviselő-testületet is választ október 5-én Tiszabura
Forrás: Archív/Mészáros János

Három polgármesterjelölt közül választhat a falu

Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni, mert még a nyáron feloszlatta magát a mintegy 3300 lelkes Tisza-parti kistelepülés testülete. Mint arról korábban hírportálunk már beszámolt, a választási iroda három polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba:

  • a 2024-ben polgármesternek választott Vavrik Gézát (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME);
  • a falut korábban már 4 cikluson keresztül vezető Farkas Lászlót (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ);
  • és a posztért most először induló Fekete Zsigmondot (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ).

Mindez azért érdekes, mert Vavrik tavaly 54,8 százalékot szerezve fölényesen nyerte meg a voksolást, Farkas 35,26 százalékot kapott. De azért is, mert legutóbb Vavrikot a CIKÖSZ színeiben választották polgármesternek, most viszont az ORFME színeiben indul, a CIKÖSZ jelöltje Fekete Zsigmond. Farkas – ahogy 2024-ben is – a FIROSZ égisze alatt indul.

Hetven(!) képviselőjelölt indul hat mandátumért

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint jóval többen szeretnének képviselők lenni Tiszaburán. A hat képviselői helyre 70(!) jelölt pályázik, ennyien vesznek részt indulóként a mai voksoláson. Az indulók közül:

  • 52-en függetlenként;
  • 6-an a CIKÖSZ;
  • 6-an a FIROSZ;
  • 6-an az ORFME jelöltjeként mérettetik meg magukat.

Sajtóhírek szerint ráadásul a választási kampány is felfokozott hangulatban zajlott a településen. Az indulók nem bántak kesztyűs kézzel egymással, és az eszközökben sem válogattak.

Két tiszaburai szavazókörben várják a voksolókat

Az 1956 szavazásra jogosult választópolgár két szavazókörben, a Kossuth Lajos utcában található művelődési házban, illetve a szintén a Kossuth Lajos utcai általános iskolában adhatja le voksait a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálható információk szerint.

A szavazás reggel 6-kor kezdődött, és egészen este 7 óráig tudják bedobni választásukat az urnába azok a tiszaburaiak, akik szerepelnek a választói névjegyzékben.

