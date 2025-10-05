29 perce
Rekordmennyiségű jelöltre voksolhatnak ma Tiszaburán – ezt érdemes tudni az időközi választásról
Hatalmas érdeklődés övezi az időközi önkormányzati választást a mindössze 3300 lelkes kistelepülésen, Tiszaburán. A helyiek rekordmennyiségű, 70(!) képviselőjelölt és 3 polgármesterjelölt közül választhatnak reggel hat óra óta – mutatunk mindent, amit tudni érdemes az október 5-i, tiszaburai voksolásról!
Az új polgármester személyéről, illetve az új képviselő-testület összetételéről is döntenek ma a tiszaburaiak. A kistelepülésen kezdődött időközi választást viszonylag nagy figyelem kíséri – köszönhetően néhány nem mindennapi körülménynek.
Három polgármesterjelölt közül választhat a falu
Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni, mert még a nyáron feloszlatta magát a mintegy 3300 lelkes Tisza-parti kistelepülés testülete. Mint arról korábban hírportálunk már beszámolt, a választási iroda három polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba:
- a 2024-ben polgármesternek választott Vavrik Gézát (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME);
- a falut korábban már 4 cikluson keresztül vezető Farkas Lászlót (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ);
- és a posztért most először induló Fekete Zsigmondot (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ).
Mindez azért érdekes, mert Vavrik tavaly 54,8 százalékot szerezve fölényesen nyerte meg a voksolást, Farkas 35,26 százalékot kapott. De azért is, mert legutóbb Vavrikot a CIKÖSZ színeiben választották polgármesternek, most viszont az ORFME színeiben indul, a CIKÖSZ jelöltje Fekete Zsigmond. Farkas – ahogy 2024-ben is – a FIROSZ égisze alatt indul.
Hetven(!) képviselőjelölt indul hat mandátumért
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint jóval többen szeretnének képviselők lenni Tiszaburán. A hat képviselői helyre 70(!) jelölt pályázik, ennyien vesznek részt indulóként a mai voksoláson. Az indulók közül:
- 52-en függetlenként;
- 6-an a CIKÖSZ;
- 6-an a FIROSZ;
- 6-an az ORFME jelöltjeként mérettetik meg magukat.
Sajtóhírek szerint ráadásul a választási kampány is felfokozott hangulatban zajlott a településen. Az indulók nem bántak kesztyűs kézzel egymással, és az eszközökben sem válogattak.
Két tiszaburai szavazókörben várják a voksolókat
Az 1956 szavazásra jogosult választópolgár két szavazókörben, a Kossuth Lajos utcában található művelődési házban, illetve a szintén a Kossuth Lajos utcai általános iskolában adhatja le voksait a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálható információk szerint.
A szavazás reggel 6-kor kezdődött, és egészen este 7 óráig tudják bedobni választásukat az urnába azok a tiszaburaiak, akik szerepelnek a választói névjegyzékben.
