Rekordmennyiségű jelöltre voksolhatnak ma Tiszaburán – ezt érdemes tudni az időközi választásról

Az új polgármester személyéről, illetve az új képviselő-testület összetételéről is döntenek ma a tiszaburaiak. A kistelepülésen kezdődött időközi választást viszonylag nagy figyelem kíséri – köszönhetően néhány nem mindennapi körülménynek.

Polgármestert és képviselő-testületet is választ október 5-én Tiszabura

Három polgármesterjelölt közül választhat a falu

Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni, mert még a nyáron feloszlatta magát a mintegy 3300 lelkes Tisza-parti kistelepülés testülete. Mint arról korábban hírportálunk már beszámolt, a választási iroda három polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba:

a 2024-ben polgármesternek választott Vavrik Gézát (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME);

(Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület – ORFME); a falut korábban már 4 cikluson keresztül vezető Farkas Lászlót (Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ);

(Fiatal Romák Országos Szövetsége – FIROSZ); és a posztért most először induló Fekete Zsigmondot (Cigány Közösségek Szövetsége – CIKÖSZ).

Mindez azért érdekes, mert Vavrik tavaly 54,8 százalékot szerezve fölényesen nyerte meg a voksolást, Farkas 35,26 százalékot kapott. De azért is, mert legutóbb Vavrikot a CIKÖSZ színeiben választották polgármesternek, most viszont az ORFME színeiben indul, a CIKÖSZ jelöltje Fekete Zsigmond. Farkas – ahogy 2024-ben is – a FIROSZ égisze alatt indul.

Hetven(!) képviselőjelölt indul hat mandátumért

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint jóval többen szeretnének képviselők lenni Tiszaburán. A hat képviselői helyre 70(!) jelölt pályázik, ennyien vesznek részt indulóként a mai voksoláson. Az indulók közül:

52-en függetlenként;

6-an a CIKÖSZ;

6-an a FIROSZ;

6-an az ORFME jelöltjeként mérettetik meg magukat.

Sajtóhírek szerint ráadásul a választási kampány is felfokozott hangulatban zajlott a településen. Az indulók nem bántak kesztyűs kézzel egymással, és az eszközökben sem válogattak.

Két tiszaburai szavazókörben várják a voksolókat

Az 1956 szavazásra jogosult választópolgár két szavazókörben, a Kossuth Lajos utcában található művelődési házban, illetve a szintén a Kossuth Lajos utcai általános iskolában adhatja le voksait a Nemzeti Választási Iroda honlapján megtalálható információk szerint.