Interjú

23 perce

„Lesz-e béke Tiszaburán? Meglátjuk” – a település újraválasztott polgármesterét kérdeztük

Címkék#Vavrik Géza#időközi választás#polgármester

Időközi választást tartottak vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyik legszegényebb, de az elmúlt hetekben az országos érdeklődés homlokterébe került településén. Tiszabura zaklatott kampányon, szoros eredményen van túl, Vavrik Géza, a község újraválasztott polgármestere hírportálunknak azt mondta, békére törekszik a településen.

Rózsa Róbert

– Tiszabura polgármestereként futott neki a vasárnapnak, és hétfőre is a település vezetőjeként ébredt: hogyan értékeli a történteket? – kérdeztük Vavrik Gézát, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) időközi önkormányzati választáson nyertes polgárjelöltjét.

Tiszabura, polgármester, választás, önkormányzati választás, képviselők, Vavrik Géza
Tiszabura Vavrik Gézát választotta újra polgármesternek a vasárnapi időközi voksoláson
Fotó: Nagy Balázs

– Nagy harc volt. Győzött az igazság, a tisztesség.

– Ezt hogyan kell érteni?

– Hála égnek sokan vannak még, akik nem adják el magukat. Már a kampány alatt is elmondtam, hogy a másik két csapat (Farkas László, Fiatal Romák Országos Szövetsége és Fekete Zsigmond, a Cigány Közösségek Szövetsége indulói – a szerk.) tisztességtelenül kampányolt.

– Nyilván az ön kedvére van, hogy az ORFME vitte el a képviselő-testületi helyeket is.

– Mindenképpen a segítségemre lesz a helyzet, hiszen a jelöltek változást akarnak a település életében. Az a két képviselő is, akik az eddigi testületben ültek, valamint az újak is.

– Szorosan alakult az eredmény. Mi billenthette önök felé a mérleg nyelvét?

– A másik két csapat egymás kárára szerzett szavazatokat. Eleinte úgy festett, hogy ők össze is állhatnak, de ha így történt volna, akkor sem keseredek el. Végül számunkra jól jött ki a lépés.

– Vasárnapi videójában arról beszélt, senkinek nem lehet félnivalója, aki az önök csapatára voksolt. Pontosan mire gondolt?

– Mondjuk úgy, a verbális zaklatásnál is durvábbakra gondolok, sok mindent kinézek az ellenfelek csapatából. Ha úgy alakul és szükséges, minden egyes alkalommal értesítem a rendőrséget.

– A másik oldalról nézve: az összes szavazat több mint hatvan százalékát nem ön kapta. Akik nem az ORFME-t támogatták, azoknak kell tartaniuk valamitől?

– Nem kell. Tavaly vettük át Tiszabura vezetését, én azóta sem tettem semmi erre utalót. Sőt, az elmúlt egy évben folyamatosan azt hallgattam, hogy továbbra is Farkas Laci emberei dolgoznak a közmunkaprogramban. Nálam ilyesfajta törlesztés nincs.

– Lesz béke Tiszaburán?

– Meglátjuk. Szerintem igen.

– Mi következik most? Hogyan mozdulhat előre a település?

– Vannak nyertes pályázataink, és végre bele tudunk vágni ezek megvalósításába. Még ebben a hónapban megkezdődik az orvosi rendelő felújítása, majd a buszmegálló és járdák rekonstrukciója, és elindult a vízmegújító pályázatunk is.

Választott Tiszabura – így alakult az önkormányzati voksolás

Mint a Szoljon.hu-n is beszámoltunk, vasárnap időközi választást tartottak a bő háromezer lelkes Tiszaburán. A voksolásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület nyáron feloszlott. A településvezetői és képviselői helyekért több mint hetvenen indultak. Polgármesternek végül ismét Vavrik Gézát, a 2024-es önkormányzati választáson is nyertes jelöltet tették meg a buraiak. Vavrik a szavazatok 39,5 százalékát kapta. Fekete Zsigmond 34,26 százalékkal zárt, míg a falut négy cikluson át vezető Farkas László 26,24 százalékot szerzett.

 

