október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet született

1 órája

Végleg eldőlt, megismétlik-e a választást Tiszaburán

Címkék#kúria#megismételt szavazás#időközi választás

Döntött a legfelsőbb bíróság a botrányba fulladt októberi szavazás megismétléséről. A Kúria határozata szerint újra meg kell tartani az időközi tiszaburai választást.

Rózsa Róbert

Meg kell ismételni az október 5-ei, botrányosra sikerült tiszaburai választást – derült ki a Kúria hétfői, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat honlapjára is feltöltött döntéséből. Mint olvasható, a határozat helyben hagyta a Területi Választási Bizottságnak az ügyben hozott korábbi döntését, miszerint a voksolás eredményét megsemmisítették, és új szavazást írtak ki.

tiszaburai választás, Tiszabura, voksolás, szavazás, november 2, időközi választás, Területi Választási Bizottság, Kúria, mikor tartják a megismételt választást Tiszaburán
Újra készülhetnek a jelöltek: megismétlik a tiszaburai választást
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap archívum

Mikor tartják a megismételt választást Tiszaburán?

Mint hírportálunk korábban is beszámolt, a végeredményt megállapító határozat ellen az egyik polgármesterjelölt, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) fellebbezett. Az időközin a nyertes Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) mögött nem sokkal másodikként végző Fekete hang- és videófelvételeket nyújtott be a bizottsághoz. Utóbbiak kapcsán a választási szerv megállapította, az azokban bemutatott jogsértések kellő súlyúak a szavazás eredményét megállapító döntés érvénytelenítéséhez. A Vavrik-féle csapat eztán fordult a bírósághoz, ám az végül az újrázás mellett döntött. Ennek értelmében a megismételt szavazást november 2-án tartják.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mit szólt a Kúria a tiszaburai választáshoz?

Döntésében a Kúria kimondta, a Területi Választási Bizottság okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy a választás eredményének megsemmisítése és a szavazás megismétlése szükséges. Jogi érvelése mellé a Kúria a határozat elvi részét is megfogalmazta. Azt írták, amennyiben a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg – függetlenül attól, hogy a választás tisztaságát melyik jelölt sértette meg –, indokolt a választás eredményének megsemmisítése és a választás megismételtetése.

Mi történt Tiszaburán?

Mint a Szoljon.hu korábban is beszámolt, az október 5-i időközi választáson a háromezer lelkes faluban rekordszámú, hetven induló vett részt polgármesteri, vagy képviselői aspiránsként. Sajtóhírek szerint a kirívóan magas jelöltszám a választási machinációval függhetett össze, de születtek beszámolók szavazatvásárlásról is.

A választáson Vavrik Géza a szavazatok 39,5 százalékát szerezte meg, Fekete Zsigmond 34,26 százalékot kapott, míg Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) 26.24 százalékkal zárt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu