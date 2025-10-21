Végleg eldőlt, megismétlik-e a választást Tiszaburán

Meg kell ismételni az október 5-ei, botrányosra sikerült tiszaburai választást – derült ki a Kúria hétfői, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat honlapjára is feltöltött döntéséből. Mint olvasható, a határozat helyben hagyta a Területi Választási Bizottságnak az ügyben hozott korábbi döntését, miszerint a voksolás eredményét megsemmisítették, és új szavazást írtak ki.

Újra készülhetnek a jelöltek: megismétlik a tiszaburai választást

Mikor tartják a megismételt választást Tiszaburán?

Mint hírportálunk korábban is beszámolt, a végeredményt megállapító határozat ellen az egyik polgármesterjelölt, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) fellebbezett. Az időközin a nyertes Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) mögött nem sokkal másodikként végző Fekete hang- és videófelvételeket nyújtott be a bizottsághoz. Utóbbiak kapcsán a választási szerv megállapította, az azokban bemutatott jogsértések kellő súlyúak a szavazás eredményét megállapító döntés érvénytelenítéséhez. A Vavrik-féle csapat eztán fordult a bírósághoz, ám az végül az újrázás mellett döntött. Ennek értelmében a megismételt szavazást november 2-án tartják.

Mit szólt a Kúria a tiszaburai választáshoz?

Döntésében a Kúria kimondta, a Területi Választási Bizottság okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy a választás eredményének megsemmisítése és a szavazás megismétlése szükséges. Jogi érvelése mellé a Kúria a határozat elvi részét is megfogalmazta. Azt írták, amennyiben a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg – függetlenül attól, hogy a választás tisztaságát melyik jelölt sértette meg –, indokolt a választás eredményének megsemmisítése és a választás megismételtetése.

Mi történt Tiszaburán?

Mint a Szoljon.hu korábban is beszámolt, az október 5-i időközi választáson a háromezer lelkes faluban rekordszámú, hetven induló vett részt polgármesteri, vagy képviselői aspiránsként. Sajtóhírek szerint a kirívóan magas jelöltszám a választási machinációval függhetett össze, de születtek beszámolók szavazatvásárlásról is.