október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszafüred

17 perce

Majdnem bebukott a pályázat: a sírból hozták vissza az épület felújításának lehetőségét

Címkék#felújítás#faluház#pályázat

Az előző vállalkozó becsapta az önkormányzatot, majdnem bedőlt a pályázat. De így is megépülhet Tiszaörvény-Tiszafüred faluháza.

Rózsa Róbert

Ma még lehangoló látványt nyújt, de ez hamarosan múlté, miután sikerült új kivitelezőt találni Tiszaörvény-Tiszafüred faluházának felújítására – jelentette be Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre közölte, az előző vállalkozó szerinte becsapta az önkormányzatot, „amelynek a bíróságon fogja megfizetni az árát”.

tiszafüred faluház, Tiszaörvény, faluház, felújítás, kivitelező, korszerűsítés
Megújulhat a tiszaörvényi városrész fontos épülete. Tiszaörvény-Tiszafüred faluházának korszerűsítésére új kivitelezőt talált az önkormányzat
Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Jelentős önerővel újul meg Tiszaörvény-Tiszafüred faluháza

A városvezető kitért rá, a félbehagyott munkák miatt majdnem elbukták a felújításra vonatkozó pályázatot, de a kollégái munkájának hála, „a sírból hozták vissza ezt a projektet”. A viharos előzmények miatt a városnak jelentős önerőt szükséges előteremtenie, de a polgármester szerint ezt meg kellett tenniük, mivel a felújítást már megígérték a helybelieknek.

Ami így végül a beruházásban megvalósul: az épület energetikai korszerűsítése, tetőcsere, napelemek elhelyezése, külső szigetelés, nyílászárócsere, fűtés-korszerűsítés, mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. Ujvári Imre hozzátette, energetikai korszerűsítést hajtanak végre a kócsújfalui könyvtáron, a régi tüdőgondozó épületén és az Örvényi úti múzeumi telephelyen is.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu