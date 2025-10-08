Majdnem bebukott a pályázat: a sírból hozták vissza az épület felújításának lehetőségét

Ma még lehangoló látványt nyújt, de ez hamarosan múlté, miután sikerült új kivitelezőt találni Tiszaörvény-Tiszafüred faluházának felújítására – jelentette be Tiszafüred polgármestere. Ujvári Imre közölte, az előző vállalkozó szerinte becsapta az önkormányzatot, „amelynek a bíróságon fogja megfizetni az árát”.

Megújulhat a tiszaörvényi városrész fontos épülete. Tiszaörvény-Tiszafüred faluházának korszerűsítésére új kivitelezőt talált az önkormányzat

Fotó: Facebook.com / Ujvári Imre

Jelentős önerővel újul meg Tiszaörvény-Tiszafüred faluháza

A városvezető kitért rá, a félbehagyott munkák miatt majdnem elbukták a felújításra vonatkozó pályázatot, de a kollégái munkájának hála, „a sírból hozták vissza ezt a projektet”. A viharos előzmények miatt a városnak jelentős önerőt szükséges előteremtenie, de a polgármester szerint ezt meg kellett tenniük, mivel a felújítást már megígérték a helybelieknek.

Ami így végül a beruházásban megvalósul: az épület energetikai korszerűsítése, tetőcsere, napelemek elhelyezése, külső szigetelés, nyílászárócsere, fűtés-korszerűsítés, mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. Ujvári Imre hozzátette, energetikai korszerűsítést hajtanak végre a kócsújfalui könyvtáron, a régi tüdőgondozó épületén és az Örvényi úti múzeumi telephelyen is.