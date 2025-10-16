október 16., csütörtök

Tiszafüred

55 perce

Decemberig tartó munka kezdődött a forgalmas kereszteződésben, erre kell számítani

Címkék#öböl#Igari út#munkálatok#autóbusz

Elkezdődött az építkezés a tiszafüredi Igari úton.

Rózsa Róbert
Fontos építkezés kezdődött meg Tiszafüreden

Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Fotó: Vida Márton Petér / Haon.hu

Megkezdődött Tiszafüreden az Igari út és a Fő utca kereszteződésénél lévő Bán Zsigmond Református Általános Iskola melletti autóbusz-öböl építése – tájékoztatott a minap a település városüzemeltetési cége. Közölték, a munkálatok várhatóan december 5-éig tartanak. Hozzátették, a munkagépek mozgásának és a technológiai folyamat akadálymentességének biztosítása érdekében az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel, elővigyázatosan érdemes közlekedni.

 

